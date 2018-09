Co-fondatori Instagram lasciano società : ANSA, - NEW YORK, 25 SET - Kevin Systrom e Mike Krieger, i Co-fondatori di Instagram, lasciano la società: si sono dimessi e prevedono di uscirne nelle prossime settimane. Lo riporta il New York Times ...

Facebook perde i fondatori di Instagram - che lasciano la app : "Avanti con una nuova sfida" : Kevin Systrom e Mike Krieger, i co-fondatori di Instagram, lasciano la società: si sono dimessi e prevedono di uscirne nelle prossime settimane. Systrom, amministratore delegato di Instagram, e Krieger, il chief technical officer dell'app, avrebbero lasciato in seguito a divergenze con Mark Zuckerberg, plenipotenziario della galassia Facebook. Instagram é uno dei gioielli della corona di Facebook, che l'ha acquistata nel 2012 per 1 ...

Facebook : i due cofondatori di Instagram se ne vanno : "Siamo cresciuti da 13 persone a oltre un migliaio con uffici nel mondo, ..., ora siamo pronti per il nostro prossimo capitolo". Ma prima di scriverlo intendono prendersi del tempo. "Costruire nuove ...

