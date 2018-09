Clima | Descalzi | “Serve un mix di energie rinnovabili-gas”

meteoweb.eu

(Di martedì 25 settembre 2018) “Se vogliamo raggiungere l’obiettivo dell’accordo, dobbiamo lavorare sul mix energetico, e il migliore connubio è quello trae gas”. Lo ha detto l’ad di Eni, Claudio, intervenuto a New York in un forum della Oil and Gaste Initiative (Ogci), che ha annunciato l’obiettivo di ridurre di un quinto, al di sotto dello 0,25%, la media collettiva dell’intensità di metano derivante dalle operazioni aggregate di estrazione di gas e greggio entro il 2025, con l’ambizione di raggiungere lo 0,20%, corrispondente a una riduzione di un terzo. “Questo è giusto un punto di partenza, ma dobbiamo essere più rapidi nel porci nuovi obiettivi. Dobbiamo aumentare la nostra collaborazione e coinvolgere altre compagnie”, ha spiegato, secondo il quale ciò “non è facile, perché abbiamo asset differenti, dobbiamo ...