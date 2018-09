Ciclismo | Mondiali 2018 | Adam Yates | il ‘gemello debole’ che spaventa Davide Cassani

Ciclismo - Mondiali 2018 : podio tutto olandese nella cronometro femminile. Annemiek van Vleuten difende il titolo - nona Longo Borghini : L’Olanda monopolizza il podio nella cronometro femminile e scrive la storia ai Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Per la prima volta una nazione riesce a conquistare tutte e tre le medaglie iridate nella stessa edizione in questa specialità. Oro per Annemiek van Vleuten, che difende il titolo e si impone davanti a Anna van der Breggen e Ellen van Dijk. Van Vleuten ha rispettato il pronostico, andando a dominare questa prova, percorrendo ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Piccolo d’argento ad Innsbruck : la gioia dell’azzurro e del suo tecnico : Le parole di Andrea Piccolo e del suo allenatore dopo il bronzo di oggi nella cronometro individuale dei Mondiali di ciclismo 2018 di Innsbruck La seconda medaglia per l’Italia ai Mondiali di ciclismo di Innsbruck, dopo l’argento di Camilla Alessio (Crono Donne Juiores), ha il volto serio e compassato di Andrea Piccolo, 17 anni (il 23 marzo) di Magenta, dove frequenta il quarto anno dell’Istituto professionale. Grazie ad ...

Mondiali Ciclismo Innsbruck 2018 : dove vedere le gare in diretta tv e streaming : Secondo i bookmaker tra i favoriti spicca il francese Julian Alaphilippe. L'Italia spera nello "squalo" Nibali. Tutte le...

Ciclismo - Mondiali 2018 : sfida a due nella cronometro maschile. Rohan Dennis contro Tom Dumoulin : Tutto pronto per la prima grande sfida per quanto riguarda gli elite uomini al Mondiale di Ciclismo di Innsbruck. In attesa della durissima prova in linea di domenica 30 settembre, domani è in programma la cronometro. sfida contro il tempo che vedrà uno scontro diretto tra i due grandissimi favoriti della vigilia: Rohan Dennis prova a fare lo scalpo al campione in carica Tom Dumoulin. Percorso Si parte da Alpbachtal e si giunge sul traguardo di ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Vincenzo Nibali e una condizione non sfavillante. Realtà o pretattica? E intanto Moscon scalpita… : Come sta davvero Vincenzo Nibali? Questa è la domanda che si stanno facendo tutti gli appassionati di Ciclismo quando mancano pochi giorni ai Mondiali 2018, in programma domenica 30 settembre sul durissimo tracciato di Innsbruck. Lo Squalo si era dovuto operare alla decima vertebra toracica a fine luglio dopo la dolorosa caduta patita al Tour de France per colpa di un tifoso, è tornato subito in sella per partecipare alla Vuelta dove ha cercato ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : cronometro elite femminile. Olanda contro tutti - azzurre per un piazzamento : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro elite femminile dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Le migliori atlete del mondo si fronteggeranno in una sfida contro il tempo sui 27,8 km del percorso da Wattens a Innsbruck. Le olandesi saranno le grandi favorite per la conquista delle medaglie, con Annemiek Van Vleuten che cercherà di difendere il titolo, mentre Ellen Van Dijk e Anna Van der Breggen proveranno a scalzare ...

VIDEO L’Italia verso i Mondiali di Ciclismo : Vincenzo Nibali e gli azzurri in allenamento sul Monte Velo : L’Italia ha iniziato l’avvicinamento ai Mondiali 2018 di ciclismo, mancano soltanto cinque giorni alla corsa per i professionisti che si disputerà domenica 30 settembre a Innsbruck. Gli azzurri, agli ordini del CT Davide Cassani, si sono ritrovati in Trentino dove proseguiranno gli allenamenti fino alla partenza per la località austriaca dove si assegnerà la maglia arcobaleno. Oggi Vincenzo Nibali e compagni si sono messi al lavoro ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i favoriti. Julian Alaphilippe il più atteso - occhio ai gemelli Yates : Ci avviciniamo sempre più all’appuntamento clou di questa settimana per quanto riguarda il Ciclismo su strada. Ad Innsbruck si disputa il Mondiale, domenica 30 settembre c’è in programma la prova in linea al maschile elite: si assegna il titolo iridato, con l’attesissima maglia arcobaleno da vestire per la prossima stagione. Un percorso davvero durissimo che metterà in difficoltà molti dei corridori al via: complicato anche ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Remco Evenepoel è un cannibale. Medaglia di bronzo per Andrea Piccolo nella cronometro juniores : Il Ciclismo internazionale ha ufficialmente un nuovo cannibale, almeno per quanto riguarda le categorie giovanili. Remco Evenepoel non sente minimamente la pressione e va a prendersi il titolo mondiale in quel di Innsbruck nella cronometro individuale maschile juniores. Il belga, classe 2000, già pronto al grandissimo salto da professionista con la Quick-Step Floors, domina in lungo e in largo la prova lasciando lontanissimi tutti gli avversari. ...

Mondiali Ciclismo 2018 - Moscon ammette : “il capitano resta Vincenzo Nibali - il suo palmarès parla per lui” : Il corridore del Team Sky ha lasciato a Nibali i gradi di capitano della squadra azzurra che parteciperà ai Mondiali di Innsbruck Il capitano della Nazionale italiana ai Mondiali di Innsbruck sarà Vincenzo Nibali, ad ammetterlo è Gianni Moscon, indicato da molti come l’uomo più in forma del gruppo azzurro. Le vittorie ottenute nelle ultime settimane avevano alimentato la possibilità che fosse proprio il corridore del Team Sky a ...