Ciancio Sanfilippo | le parole della Procura Solidarietà della politica pugliese alla

lagazzettadelmezzogiorno

: Sequestrati oltre 150mln a Mario #Ciancio Sanfilippo, re dell'editoria catanese, sotto processo per concorso estern… - reportrai3 : Sequestrati oltre 150mln a Mario #Ciancio Sanfilippo, re dell'editoria catanese, sotto processo per concorso estern… - fattoquotidiano : L’antimafia sequestra i giornali e le tv di Ciancio LEGGI: - Agenzia_Ansa : Sequestro da 150 milioni a Mario Ciancio Sanfilippo, editore de #LaSicilia su richiesta della Direzione distrettual… -

(Di martedì 25 settembre 2018) L'avvenuto fatto di cronaca genera delle difficoltà che potrebbero rimbalzare in maniera ostativa sul tavolo del confronto in quanto, nel momento in cui scriviamo, non ci è dato di sapere se l'...