Ciancio | i pm | “Accertata la pericolosità sociale Imponeva linea editoriale per

(Di martedì 25 settembre 2018) Ci sono i necrologi mai pubblicati perché espinti alla famiglia di Beppe Montana, il poliziotto ucciso da Cosa nostra. E gli articoli di giornale in cui Pippo Ercolano veniva indicato come “il massimo esponente della nota famiglia sospetta di mafia”. Per quella frase il boss andrà a rimproverare il giornalista autore del pezzo, con l’editore e direttore del giornale a fare gli onori di casa. Al centro delle indagini del Ros di Catania ci sono quarant’anni didi quello che è uno dei principali quotidiani del Sud Italia. Un’inchiesta che va avanti da almeno un decennio e che ieri haportato al sequestro del patrimonio di MarioSanfillippo, il signore dell’informazione nel Mezzogiorno. I sigilli sono scattati per un patrimonio da almeno 150 milioni di euro che comprendeva il quotidiano La Sicilia, le azioni della Gazzetta del ...