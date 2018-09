Chi separerà i Richonne in The Walking Dead 9 se non la morte?

optimaitalia

(Di martedì 25 settembre 2018) A conti fatti un solo lunedì separa il pubblico italiano da The9 ma il fatto che Rick e Maggie vadano via in questa nuova stagione lascia davvero poco spazio alla felicità e alla voglia di vedere i nuovi episodi. In molti vogliono sapere come andrà a finire per lo sceriffo e la vedova ma altri non riescono ancora a capire la famosa frase che Andrew Licoln ha proferito al Comic-Con di San Diego lasciando intendere che la sua avventura nei panni di Rick non è del tutto finita.In questi giorni si è parlato di spin off e, addirittura, di film legati alla serie e ai fumetti, che sia questo quello che l'attore intendeva? Se così fosse significa che solo lapotrà segnare la sua uscita di scena da The9, e non potrebbe essere altrimenti. Secondo le ultime anticipazioni, i nuovi episodi serviranno per approfondire la relazione amorosa tra Rick e Michonne ed è ...