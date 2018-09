Che botta e risposta tra Vittorio Feltri e Veronica Gentili | Ubriaco

Brasile - Che botta del ct Tite a Douglas Costa : “non l’ho convocato per due motivi - ecco quali sono” : Il commissario tecnico non ha convocato Douglas Costa per le due amichevoli che il Brasile giocherà contro Argentina e Arabia “Douglas Costa non è stato convocato per due motivi: il primo è perché è infortunato e poi per quell’atto indisciplinato“. Il ct del Brasile, Tite, spiega i motivi dell’esclusione dell’attaccante della Juventus Douglas Costa dalla lista dei convocati per le amichevoli con Argentina e ...

F1 - Bottas si mette in proprio in vista del Gp di Sochi : “è una pista Che mi piace - voglio provare a vincere” : Il pilota finlandese ha messo in chiaro come il suo obiettivo a Sochi sarà quello di vincere, con buona pace di Hamilton che lotta per il titolo mondiale L’anno scorso in Russia ottenne la sua prima vittoria in Formula 1, adesso Valtteri Bottas vuole riprovarci. Il finlandese ha testato ieri le gomme Pirelli 2019, mantenendo il feeling con la propria Mercedes, monoposto con cui il driver di Nastola punta a tagliare per primo il ...

Ilary Blasi - la botta 'a casa sua' : 'Una scelta dolorosa' - i giorni Che le hanno cambiato la vita : 'La mia decisione di lasciare Le Iene è stata una scelta dolorosa'. Ilary Blasi spiega a Chi cosa l'ha spinta a lasciare la trasmissione-cult di Italia 1 , dove verrà sostituita da Alessia Marcuzzi . '...

“Paola Perego? Quella…”. Che botta (in famiglia!) : parole choc sulla conduttrice : “(Con Paola Perego) Ho un rapporto pessimo. Buongiorno e buonasera quando siamo di buon umore”. Per la serie ‘viva la sincerità’, così Niccolò Presta, il figlio del noto produttore e agente dello spettacolo Lucio, ha risposto ai fan che gli chiedevano informazioni circa la sua ‘matrigna’. Si sa: la Perego è sposata da anni con Presta. Dal 2011, per l’esattezza. E, complice il nuovo giochino di Instagram che ...

MiChelle Hunziker perde la pazienza - il botta e risposta col fan : 'Dubito Che tu...' - lei lo gela : Anche Michelle Hunziker perde la pazienza. La bella conduttrice svizzera pubblica su Instagram una innocente foto 'in total pink' per annunciare i programmi per la serata: 'Cenetta con mio marito'.

Salvini - scintille a Vienna con Asselborn Che sbotta : 'Merde alors!' : Gli ho risposto che io invece lavoro perché i ragazzi italiani, ed Europei, tornino a mettere al mondo dei figli perché non voglio nuovi schiavi. Guardate la sua reazione, non l'ha presa bene'. 'È ...

Salvini - scintille a Vienna con Asselborn Che sbotta : «Merde alors!» : «Et merd alors!». Si è chiusa così, con una esclamazione a dir poco colorita, una aspra lite tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il responsabile degli...

Salvini - scintille a Vienna con Asselborn Che sbotta : «Merde alors!» : «Et merd alors!». Si è chiusa così, con una esclamazione a dir poco colorita, una aspra lite tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il responsabile degli...

Salvini - lite sui migranti con il ministro del Lussemburgo Che sbotta : 'M... alors!' : 'Et merd alors!'. Si è chiusa così, con una esclamazione a dir poco colorita, una aspra lite tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il responsabile degli Esteri e degli Affari europei Jean ...

“Non esiste!”. Ilary Blasi - Che botta. Colpo pesantissimo per lady Totti : L’inizio del Grande Fratello Vip 3 è sempre più vicino. I nomi del cast completo, e quelli della conduttrice e degli opinionisti, sono già tutti noti. A entrare nella casa più famosa d’Italia saranno: Francesco Monte, Maurizio Battista, Giulia Provvedi, Silvia Provvedi, Fabio Basile, Enrico Silvestrin, Giulia Salemi, Eleonora Giorgi, Lisa Fusco, Ivan Cattaneo, Walter Nudo e Jane Alexander. Non tutti quelli che han fatto il provino son ...

Salvini - lite sui migranti con il ministro del Lussemburgo Che sbotta : «Et merde alors!» : «Et merd alors!». Si è chiusa così, con una esclamazione a dir poco colorita, una aspra lite tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il responsabile degli...

Salvini - lite sui migranti con il ministro del Lussemburgo Che sbotta : 'Et merde alors!' : Gli ho risposto che io invece lavoro perché i ragazzi italiani , ed Europei, tornino a mettere al mondo dei figli perché non voglio nuovi schiavi. Guardate la sua reazione, non l'ha presa bene'.

Scontro tra Matteo Salvini e il ministro del Lussemburgo - Jean Asselborn - Che sbotta sui migranti : Scontro, a Vienna, tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il suo collega del Lussemburgo, Jean Asselborn, sul tema dei migranti. Salvini, durante il suo intervento, critica le parole pronunciate poco prima dal ministro degli Esteri lussemburghese. Che si stizzisce e sbotta contro il titolare del Viminale con un eloquente "merde, alors".Continua a leggere

F1 – Hamilton le critiChe per i troppi impegni e il ruolo di Raikkonen e Bottas nella lotta per il titolo : “ecco cosa penso” : Lewis Hamilton non si preoccupa delle critiche e commenta in maniera analitica la possibilità di un lavoro di squadra con Bottas nelle prossime gare Tutto pronto a Singapore per un nuovo weekend di gara: la F1 torna protagonista dopo una settimana di pausa per una nuova appassionante sfida. Vettel cercherà di accorciare le distanze da Hamilton, mentre Raikkonen correrà con qualche motivazione in più, cercando di togliersi qualche sassolino ...