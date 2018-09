Catherine Zeta Jones | Michael Douglas e quel 25 settembre in cui iniziò e cambiò la vita

vanityfair

: Oggi compie gli anni Catherine Zeta Jones: non le bastato scegliere un compagno della BILANCIA come lei, ma nato an… - Sei_Bilancia : Oggi compie gli anni Catherine Zeta Jones: non le bastato scegliere un compagno della BILANCIA come lei, ma nato an… - biografieonline : #accaddeoggi Facciamo gli auguri a Catherine Zeta-Jones, attrice britannica. Nata il #25settembre 1969, festeggia 4… - RadioShowItalia : #ALMANACCOPOP/Radio Show Italia ?Happy Birthday CATHERINE ZETA- JONES ? Catherine Zeta-Jones, nasce oggi nel 1969.… -

(Di martedì 25 settembre 2018)e famigliae famigliae famigliae famigliaLei oggi soffia su 49 candeline, lui ne spegne 74. Una coincidenza astrale su cuihanno spesso scherzato: «Siamo nati il 25e tra noi ci sono 25 anni di differenza. Era destino». Il 25, oltre a essere il compleanno di entrambi, è anche il giorno in cui, nel 1998, si incontrarono per la prima volta al festival francese di Deauville, dove lei presentava La maschera di Zorro, lui Delitto perfetto. Lei era una stella in ascesa, lui, figlio di Spartacus-Kirk, era un attore affermato. Appena videpensò: «È la donna più bella del mondo. La sposerò». Così fece in modo che l’amico comune Danny DeVito li presentasse. E non perse tempo: «Voglio essere il padre dei tuoi figli», le disse. Lei all’inizio non gli ...