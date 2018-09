Carlos Sainz Jr | ' È impossibile non essere un fan di Rafael Nadal'

Formula 1 - McLaren; nel 2019 l'inglese Norris accanto a Carlos Sainz : Il britannico Lando Norris sarà il nuovo pilota della McLaren nel 2019. Lo ha annunciato la stessa scuderia inglese. Il 18enne Norris andrà così ad affiancare lo spagnolo Carlos Sainz . Il pilota ...

F1 – Incidente Ericsson - Carlos Sainz attacca : “DRS pericoloso - spero venga abolito” : Dopo l’Incidente occorso a Monza a Marcus Ericsson, Carlos Sainz ha chiesto l’abolizione del DRS, causa dei problemi alla monoposto del pilota svedese Il tremendo Incidente che ha coinvolto Marcus Ericsson a Monza, ha scioccato il mondo della F1. Fortuntamente solo tanta paura per il pilota, uscito incredibilmente indenne dall’abitacolo. Diversi i messaggi di solidarietà espressi da addetti ai lavori e piloti, nei ...

F1 - Carlos Sainz già proiettato alla McLaren : “affatto deluso per non essere stato scelto dalla Red Bull” : Carlos Sainz è stato uno dei protagonisti della conferenza stampa in quel di Spa, in vista del weekend di gara in Formula 1 Il pilota della Renault Carlos Sainz si trasferirà alla McLaren a fine stagione. La F1 si è spostata a Spa, per una gara che sarà condizionata inevitabilmente dalle voci di mercato, con tutti i tasselli che si stanno pian piano sistemando. Sainz è stato uno dei protagonisti della conferenza stampa odierna. “Io ...

F1 - UFFICIALE : Carlos Sainz Jr. correrà con la McLaren nel Mondiale 2019 : Era solo questione di tempo ed oggi è arrivata l’ufficialità. Spetterà allo spagnolo Carlos Sainz Jr. prendere il posto di Fernando Alonso nel prossimo Mondiale di Formula 1. L’iberico correrà con la McLaren. Il team di Woking ha confermato la decisione attraverso un comunicato stampa. Sainz, attualmente in Renault, ha firmato un accordo pluriennale con la squadra inglese. “Sono entusiasta di poter finalmente confermare che ...

