Capocannoniere della Serie A | i bookmakers dicono sempre CR7

(Di martedì 25 settembre 2018) Cristiano Ronaldo favorito per la vittoria del premio distagione nel campionato italiano, la partenza è stata buona Tre bomber a caccia di Cristiano Ronaldo: Ciro Immobile, Gonzalo Higuain e Mauro Icardi sono gli ‘eletti’ per l’inseguimento allo juventino nelle scommesse Snai sul. La quinta giornata diA ha riportato in primo piano l’attaccanteLazio, autore di una doppietta, così come l’argentino, a segno contro l’Atalanta. Il centravanti dell’Inter è rimasto a secco, ma rimane agganciato ai ‘colleghi’, come riporta Agipronews, tutti offerti a 7,50. La strada verso CR7 rimane ancora lunga, visto che la terza rete italiana del portoghese ha portato la quota da 2,00 a 1,85. Tra i bomber a sorpresa spicca ancora Piatek, a segno anche contro la Lazio e ora offerto a 10,00. Per ...