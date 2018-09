Calcio | Serie C | Silvio Berlusconi torna in campo Fininvest acquista il Monza

Serie A : Juve e Milan solo su Dazn - Inter e Napoli su Sky - Calcio : ... Massimo Tecca Napoli vs Parma: Riccardo Trevisani Napoli vs Parma ore 21:00 Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A , canale 202, e Sky Sport 252 Digitale Terrestre: diretta ...

Serie A - pronostici 6^a giornata : i consigli di CalcioWeb : Serie A, pronostici 6^a giornata – La Serie A si appresta a scendere in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione. Si comincia oggi con Inter-Fiorentina: a “San Siro” calcio d’inizio alle 21. Il programma domani prevede altre sette gare: Udinese-Lazio alle 19 e altre sei partite, in cui tra le altre saranno impegnate Juventus, Napoli e Roma, alle 21. Si chiude giovedì con Spal-Sassuolo (19) ed ...

Serie B - pronostici 5^ giornata : i consigli di CalcioWeb : Le sette gare in programma oggi apriranno il quinto turno di Serie B. Domani, invece, si giocheranno due posticipi, mentre riposerà il Venezia. Ecco i nostri pronostici per la schedina dell’infrasettimanale: il Verona proverà la fuga contro lo Spezia; Palermo favorito a Brescia, ma occhio alle trappole; Cittadella-Benevento potrebbe riservare tanti gol. Brescia-Palermo X2 Cittadella-Benevento Goal Livorno-Lecce Over ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : rinviate tre partite della seconda giornata per gli impegni dell’Italia Under19 : Viene un po’ cambiato il programma della seconda giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. La FIGC ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi di tre incontri per l’impegno dell’Italia Under19 nella prima fase delle qualificazioni agli Europei di categoria. I match in questione sono: Chievo Verona Valpo-Pink Sport Time, Orobica Calcio Bergamo-Women Hellas Verona e AS Roma-Tavagnacco. La partita, ...

Calcio Serie D - Botticini e quella sfida vinta dal sapore di serie A : Avevo di fronte un giocatore di tutt'altra categoria, è innegabile - racconta proprio Botticini - e non è stato per nulla facile. Grazie all'aiuto dei miei compagni sono riuscito ad 'accorciare' ...

Consigli FantaCalcio Serie A/ Le dritte per la 6^ giornata : chi schierare? : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 6^ giornata. Ecco chi schierare secondo noi nel sesto turno del massimo campionato (25-26-27 settembre)(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 07:15:00 GMT)

FantaCalcio : Consigli Formazione 6^ Giornata Serie A : Turno infrasettimanale - ossia le poche - discutibili - certezze del mercoledì : Normalmente il criterio principe per selezionare i propri magnifici 11 è uno ed è semplice, ci si domanda chi nella rosa abbia maggiori possibilità di portare bonus e lo si schiera. Nel Turno infrasettimanale, invece, il quesito fondamentale è un altro: chi tra i miei giocatori scenderà in campo? State certi che in questa sesta Giornata fioccheranno insoliti zero a zero nelle vostre leghe, gettate allora nella mischia affidabili specialisti ...

Probabili formazioni Serie A fantaCalcio - 6^ giornata : gioca ancora Cristiano Ronaldo : Probabili formazioni Serie A fantacalcio – La 5^ giornata del campionato di Serie A è andata da poco in archivio ma adesso è il momento di scendere subito in campo per il turno infrasettimanale, nel primo match di fronte l’Inter contro la Fiorentina. La Juventus in campo contro il Bologna, non riposa Cristiano Ronaldo, il portoghese ancora dal primo minuto, dovrebbe trovare spazio anche Bernardeschi, positivo contro il ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : da domani subito in campo per il turno infrasettimanale. Big match Inter-Fiorentina : La Serie A non si ferma e riprende la sua corsa a partire da domani sera con il primo turno infrasettimanale della stagione, corrispondente alla 6a giornata di campionato. Ad aprire le danze sarà il big match di San Siro tra Inter e Fiorentina alle ore 21:00. I nerazzurri vengono da due vittorie molto sofferte arrivate in zona Cesarini contro Tottenham e Sampdoria, che hanno dato tanto morale alla squadra. La classifica, però, ancora non sorride ...

Calendario Serie A Calcio : date e orari delle partite. Come vederle in tv su Sky e Dazn. C’è il turno infrasettimanale : La sesta giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra domani ed il 27 settembre. Il prossimo turno del massimo campionato italiano di calcio infatti corrisponde al primo dei due turni infrasettimanali del Calendario. La tornata si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, ed inizierà domani, martedì 25, con Inter-Fiorentina, in programma alle ore 21.00. Mercoledì 26 alle ore 19.00 Udinese-Lazio, poi alle ore 21.00 ben sei gare, ...

Calcio - Serie A : Frosinone-Juventus 0-2 risultato finale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Pagelle/ Frosinone Juventus (0-2) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 5^ giornata) : Pagelle Frosinone Juventus: Fantacalcio, i voti della partita della quinta giornata di Serie A. I bianconeri passano nel finale: decidono le reti di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 22:47:00 GMT)