Briatore indagato «Tangenti ai funzionari del Fisco per riavere il suo yacht»

Force Blue - Briatore indagato : corruzione : 17.30 Arresti domiciliari per Andrea Parolini, commercialista di Flavio Briatore, e per l'ex direttore provinciale dell' Agenzia delle Entrate di Genova Walter Pardini. L'accusa è corruzione. Per la stessa vicenda è anche indagato Flavio Briatore. Secondo l'accusa il professionista avrebbe corrotto il funzionario pubblico, per tentare di "ammorbidire" la posizione di Briatore per la maxi-evasione fiscale legata al suo yacht, il Force Blue.

Flavio Briatore indagato per corruzione : il caso dello yacht Force Blue continua a far discutere : Flavio Briatore accusato di corruzione in merito alla vicenda dello yacht Force Blue: avrebbe corrotto alcuni funzionari pubblici Flavio Briatore indagato per corruzione all’interno dell’inchiesta relativa al caso dello yacht Force Blue. In un primo momento per l’imprenditore era arrivata la condanna a 18 mesi per reati fiscali legata alla gestione del mega-yacht, adesso però secondo quanto rivelato da Sky, a Briatore ...

“Indagato”. Flavio Briatore - guai seri per l’imprenditore. Cosa è successo : Flavio Briatore è finito nei guai. No, nulla di frivolo questa volta, ma una vicenda molto seria. L’imprenditore è indagato a Genova per corruzione nell’ambito della vicenda “Force Blue”, lo yacht di 63 metri di Briatore sequestrato nel 2010 dalla Guardia di Finanza di Genova al largo di La Spezia. Ai domiciliari sono finiti invece il suo commercialista milanese Andrea Parolini, 50 anni, e l’ex direttore provinciale dell’Agenzia delle ...

Briatore indagato per reati fiscali. ?Arrestato il suo commercialista : Arresti domiciliari per Andrea Parolini, commercialista di Flavio Briatore, e l'ex direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Genova, Walter Pardini.La guardia di finanza ha eseguito le misure questa mattina. Il motivo? L'accusa è di corruzione. Secondo l'accusa, il professionista avrebbe corrotto il funzionario pubblico, per tentare di "ammorbidire" la posizione di Briatore per la maxi-evasione fiscale legata al suo yacht Force Blue. ...

Flavio Briatore indagato per corruzione : tangenti al fisco per riavere lo yacht : Arrestati l'ex direttore Agenzia delle Entrate e l'avvocato del manager. Per l'accusa volevano "ammorbidire" la posizione dell'imprenditore sulla vicenda Force Blue, per la quale Briatore è già stato condannato. Le accuse sono di tentata corruzione e depistaggio.Continua a leggere