Brexit | per entrare in Gran Bretagna anche ai cittadini Ue servirà il visto

Forex - sterlina in recupero su speranze Brexit. Corre l'euro dopo parole Draghi : l'euro si muove in rialzo nei confronti del biglietto verde dopo che il Presidente della BCE, Mario Draghi ha riferito che allo stato attuale è possibile che, nell'estate del 2019, si vengano a creare ...

Affidabilità addio. Perché il dramma dell’Italia è la sua Brexit invisibile : Sembra uno scioglilingua ma il futuro dell’Italia passa da questo gioco di parole. Tema: può essere credibile un paese la cui credibilità è legata alla speranza che le promesse fatte da un governo possano essere sistematicamente tradite? La settimana che si apre è una settimana delicata che ci perme

Brexit - verso "modello Canada"/ Ministri moderati spingono per piano B con Ue : May abbandonata al suo destino?

Brexit - NUOVO REFERENDUM PIU' VICINO/ Il nodo irlandese : La UE vuole mantenere l'apertura doganale

L’Ocse avverte : “Brexit e Italia rischi per la prosperità dell’Europa” : Il Brexit e l’Italia sono tra i principali rischi che potrebbero impedire all’Europa di prosperare: è il messaggio lanciato dalla capoeconomista delL’Ocse, Laurence Boone, nel giorno della presentazione dell’Interim Economic Outlook a Parigi. ...

Brexit : si allarga il fronte per un secondo referendum : Un secondo referendum su Brexit non s'ha da fare, ha detto categorica la premier britannica Theresa May, ma i leader degli altri 27 Paesi dell'Unione Europea non sono d'accordo. Joseph Muscat, premier ...

L'Ocse taglia le previsioni di crescita : 'Italia e Brexit rischi per l'Ue' : Riviste al ribasso le previsioni di crescita economica globale . La revisione arriva dall'aggiornamento di interim dell'Economic Outloook redatto dalL'Ocse che vede una crescita globale ora al +3,7% ...

Iniziano i giorni decisivi per Brexit : A due mesi di distanza dal termine ultimo per i negoziati, i leader europei riprendono a parlare di Brexit: le questioni da risolvere rimangono le solite The post Iniziano i giorni decisivi per Brexit appeared first on Il Post.

Perché l'ambasciatrice Morris è fiduciosa sulla Brexit : È stato presentato a Villa Wolkonsky un sondaggio sul rapporto tra gli italiani e il Regno Unito realizzato da Swg. La ricerca ha mostrato che il 47 per cento dei nostri concittadini è convinto che la Brexit sia stata una scelta sbagliata. Inoltre, la maggioranza (58 per cento) auspica un rapporto s

Brexit - Coldiretti : per la prima volta prosecco in calo nel Regno Unito : Per la prima volta nel 2018 si registra una inversione di tendenza con il calo del 7% nelle bottiglie esportate delle prestigiose bollicine italiane in Gran Bretagna, dopo oltre un decennio di interrotta crescita del prosecco. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti, relativa al primo semestre dell’anno sugli effetti della Brexit sul vino italiano più esportato al mondo in occasione dell’annuncio del presidente del Consiglio europeo ...

Brexit - pressioni su Deutsche Bank per spostare capitali in Germania : Deutsche Bank è pronta a spostare centinaia di miliardi di euro di investimenti dalla City di Londra a Francoforte , in Germania. Le pressione da parte dell'Unione europea e della Banca centrale ...

Brexit - il sindaco di Londra chiede un secondo voto : 'Gran Bretagna in pericolo' : In un articolo pubblicato sul domenicale 'Observer', Khan ha avvertito: 'Non credo che May abbia il mandato per giocare d'azzardo ina maniera così evidente con l'economia e e con la vita della gente'.