Brexit | i Labour pronti a fare nuovo referendum

Il Labour apre a un referendum bis sulla Brexit in caso di "no deal". Ma Corbyn frena : Il Labour britannico apre all'opzione di un referendum bis sulla Brexit. Lo ha deciso la conferenza annuale del partito di Jeremy Corbyn, a Liverpool, approvando a valanga una mozione che prevede esplicitamente la possibilità di invocare un secondo voto popolare sull'esito dei negoziati con Bruxelles, seppure in subordine rispetto alla prospettiva di elezioni politiche anticipate, in caso di un 'no deal' o di un accordo con l'Ue firmato ...

Il Labour inglese vuole andare alle elezioni - non ribaltare la Brexit : Milano. Il Labour inglese di Jeremy Corbyn non appoggia un secondo referendum sulla Brexit, ma per la prima volta non lo esclude, e questo basta per strappare un sorriso al mondo contrario all’uscita dall’Unione europea. Ci si muove per piccoli passi, nel Labour che vive e sopravvive di ambiguità, e

