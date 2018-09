Bowsette conquista la rete | Nintendo ne annuncia l’arrivo

gamerbrain

(Di martedì 25 settembre 2018) In questi giorni avsicuramente notato sui Social Network il nuovo tormentone, ci stiamo riferendo a, ma di chi si tratta e come nasce l’idea? Scopriamolo insieme. La nascita diSettimane fasvelo la possibilità per Toadette, di trasformarsi in Peachette, grazie ad una corona magica presenza in New Super Mario Bros U Deluxe, conferendo a Toadette il medesimo aspetto di Peach ma con alcuni elementi che la differenziano. Inutile dire che la fantasia dei fans non ha limiti ed hanno immaginato un Browser in versione femminile, dando vita a. In altre parole se Bowser indossasse la corona, diventerebbe la principessa prosperosa che sta facendo il giro dellain questi ultimi giorni. Numerose sono le immagini presenti sul web tra fumetti, disegni e fan art, l’interesse ha fatto decollarein borsa, la quale ha ...