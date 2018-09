Borse | Milano primeggia in Europa | si attende il Def

Sfilate di Milano : le Borse più belle : PradaPradaPradaPradaPradaPradaPradaTod'sTod'sTod'sTod'sTod'sTod'sTod'sPradaEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniMoschinoMoschinoMoschinoMoschinoMoschinoFendiFendiFendiFendiFendiFendiFendiFendiFendiMax MaraMax MaraJil SanderJil SanderJil SanderJil SanderLe borse più belle della fashion Week di Milano Primavera 2019Jil SanderAlberta FerrettiAlberta FerrettiAlberta ...

Giornata positiva per le Borse. A Milano FSE Mib +0 - 51% : Il Ministro dell'Economia Tria ha parlato di misure graduali nel rispetto dei conti ma il vice Premier Di Maio sembra intenzionato a mantenere le promesse elettorali indipendentemente dai vincoli ...

Borse Europa in rialzo - Milano in testa : ANSA, - Milano, 20 SET - Borse europee in crescita al termine della prima ora di scambi, malgrado le continue tensioni fra Stati Uniti e Cina in tema di dazi, con la nuova tranche in arrivo lunedì. ...

Borse - Milano in verde : Tria rassicura mercati e spread : Nonostante le tensioni commerciali tra Usa e Cina, Piazza Affari chiude la seduta odierna con un rialzo dello 0,1%. Ecco...

Borse su malgrado nuovi dazi Usa. Milano giù con le banche : ... poco condizionato dal discorso a Parigi del presidente della BCE, Mario Draghi, il quale ha parlato del tema dell'unione bancaria, senza riferimenti alla politica monetaria, dopo il meeting dell'...

Borse - Milano unica in verde tra gli europei : bene i bancari : Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell'1,1% la prima seduta della settimana. Tra le banche spiccano Bpm, Unicredit e Intesa

Borse europee : chiudono in calo - Milano in controtendenza; spread in calo a 241 punti : Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina preoccupano gli investitori, soprattutto alla luce delle nuove indiscrezioni secondo cui Trump annuncerà ulteriori dazi sui prodotti cinesi per 200 ...

Effetto dazi - Borse deboli. Milano -0 - 3% : 9.30 Le principali Borse europee aprono con segno meno per via delle indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui il presidente Trump annuncerà ulteriori dazi doganali per 200mld di dollari sui prodotti cinesi.Londra segna -0,23% Francoforte -0,6% e Parigi -0,15%. Milano apre col Mib a -0.3%, L'euro si è stabilizzato contro il dollaro e viene scambiata a quota 1,1637 dollari. Lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre a quota 227 punti. Il ...

Milano - ladre rom in manette : si fingevano ricche arabe per Borseggiare i turisti : Due ladre seriali rom si fingevano essere turiste arabe in villeggiatura a Milano per borseggiare i passanti.Le due malviventi, di 20 e 37 anni e con una sfilza di precedenti penali, sono state arrestate dalla polizia meneghina dopo aver messo le mani nelle tasche di una turista cinese in piazza Duomo, privata del portafoglio e di qualche centinaio di euro.Il fatto in questione nel primo pomeriggio di mercoledì, quando - come scrive Leggo - la ...

Borse europee in rialzo - Milano chiude a +0 - 52% : Le Borse europee chiudono in netto rialzo: gli investitori sembrano mettere da parte i timori sulle tensioni che riguardano il commercio internazionale. A Milano, l'Ftse Mib sale dello 0,52% a quota ...

Borse - Milano in forte rialzo dopo calo dello spread : Inizia bene la settimana per Piazza Affari che chiude la seduta di lunedì con un +2,6%. Ecco come è andata la giornata sui...

Borse Europa incerte - Milano la migliore : ANSA, - Milano, 10 SET - Pochi movimenti sui mercati azionari europei in avvio di giornata: Londra e Parigi cedono lo 0,1%, Francoforte è piatta, mentre Milano , Ftse Mib +0,8%, è la Borsa più solida ...

Borse europee incerte - Milano a +0 - 15% : 9.20 Apertura incerta per le Borse europee, che hanno aperto le contrattazioni in lieve rialzo sulla scia di Wall Street. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,15% e l'All Share +0,18%. Margine Btp-Bund tedesco in calo a 248 punti, con rendimento del decennale al 2,8%. Londra e Francoforte segnano entrambe +0,04%, Parigi +0,17%. Euro stabile a 1,1638 dollari e 128,77 yen in apertura dei mercati valutari internazionali.

Borse europee deboli - Milano a -0 - 09% : 9.50 Apertura in lieve calo per le Borse europee, con gli investitori preccupati per le tensioni commerciali. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,09% a 20.562,55 punti.Dopo un avvio a 269,7 punti, il differenziale Btp-Bund tedesco è salito ancora a quota 271,portando il rendimento del decennale al 3,97%. Londra -0,2%, Parigi -0,1% e Francoforte -0,37%. Euro a 1,1628 dollari e 129,52 yen.