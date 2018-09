Borsa | Europa piatta | Milano la migliore

Borsa : Europa parte piatta - Londra +0 - 3% : ANSA, - MILANO, 25 SET - partenza attorno alla parità per i mercati azionari del Vecchio continente: Londra ha aperto in rialzo dello 0,30%, Parigi in calo dello 0,13%, Francoforte in ribasso di un ...

Borsa : nuovo round dazi schiaccia Europa - a Milano - -0 - 91% - si salva Saipem : Il banchiere ha pero' rassicurato che la politica monetaria dell'Eurotower rimarra' accomodante anche dopo la fine del QE. Milano , -0,91%, ha risentito delle preoccupazioni per la Legge di Bilancio, ...

Borsa : Europa debole su timori dazi : ANSA, - MILANO, 24 SET - I mercati azionari europei aprono la settimana con scambi deboli sui timori dell'impasse nei dialoghi commerciali dopo che la Cina ha cancellato gli incontri di negoziazione, ...

Borsa Europa chiude bene - Londra +1 - 6% : ANSA, - MILANO, 21 SET - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in rialzo: Londra ha chiuso in aumento dell'1,6%, Francoforte dello 0,8% e Parigi dello 0,7%.

Borsa : Europa scatta in avvio in scia ai record di Wall Street - Milano +0 - 7% : Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Milano, 21 set - I record di Wall Street, innescati dai risultati migliori delle previsioni sull'economia americana, mettono le ali alle borse europee all'inizio dell'ultima seduta di contrattazioni della settimana. Gli indici del Vecchio Continente viaggiano in scia delle piazze asiatiche, per ...

Borsa : Europa in rialzo - a Piazza Affari - +0 - 9% - bene Unicredit e Banco Bpm : Intanto anche l'Ocse ha lanciato l'allarme, mettendo in conto che 'l'espansione dell'economia mondiale forse e' arrivata all'apice' e quest'anno e il prossimo rallentera' l'andatura. L'organizzazione ...

Borsa : Europa chiude in crescita : ANSA, - MILANO, 19 SET - Chiusura in crescita per le Borse europee. La più solida è Parigi, che ha terminato le contrattazioni in rialzo dello 0,56%, seguita da Francoforte , +0,5%, e Madrid , +0,41%, ...

Borsa : Milano migliora con Europa : ANSA, - Milano, 18 SET - Dopo una partenza incerta, i listini azionari del Vecchio continente si sono portati generalmente in leggera crescita: Parigi sale dello 0,6%, Francoforte di mezzo punto ...

Borsa : Milano migliora con Europa : ANSA, - Milano, 18 SET - Dopo una partenza incerta, i listini azionari del Vecchio continente si sono portati generalmente in leggera crescita: Parigi sale dello 0,6%, Francoforte di mezzo punto ...

Nona Borsa del Turismo Fluviale e del fiume Po : a Piacenza tour operator da tutta Europa : Nel corso della Borsa non mancheranno come sempre gli appuntamenti per il pubblico: spettacoli, visite guidate ed aperture straordinarie, enogastronomia tipica e percorsi naturalistici. Sono positivi ...

Borsa : Europa contrastata - Milano su : ANSA, - Milano, 17 SET - Avvio di settimana a segno alterno per le principali piazze europee: se Milano è positiva , +0,3%, con Madrid , +0,2%, , Londra cede lo 0,2%. In calo equivalente anche Parigi, ...

Borsa : Europa sale con Wall Street : ANSA, - MILANO, 14 SET - Proseguono in rialzo sulla scia di Wall Street le principali borse europee nel finale. La migliore è Francoforte , +0,51%, , seguita da Parigi , +0,48%, , Londra , +0,24%, e ...

Borsa : Milano in coda a Europa con Saipem : ANSA, - Milano, 13 SET - Piazza Affari ha chiuso in coda alle altre borse europee una giornata piuttosto volatile, scontando alcune dichiarazioni del Governo in antitesi con il ministro dell'economia Giovanni Tria, che, secondo lo stesso presidente della Bce Mario Draghi, "hanno fatto danni". L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,56%, tra scambi nella norma per 1,77 miliardi. In calo lo spread ...

La Borsa non è un'isola in Europa : I l M5s e la Lega tornano a invocare le dimissioni di Mario Nava dalla presidenza della Consob, confermando i loro dubbi sulla sua indipendenza rispetto alle autorità europee in quanto, nell'assumere ...