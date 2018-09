Bonafoni L C Zingaretti | Si avvera sogno Cederna | ampliamento Appia Antica

romadailynews

(Di martedì 25 settembre 2018) Roma – “La notte si concludono i sogni e stanotte ildel Grande Parco dell’di Antonioha trovato finalmente compimento. L’impegno assunto due mesi fa con l’Ordine del Giorno congiunto approvato insieme al Piano d’Assetto del Parco e’ stato onorato. Con un emendamento al collegato, frutto del lavoro fatto da tutta la maggioranza insieme al M5S, il Parco archeologico piu’ importante al mondo cresce in tutele e dimensioni per ulteriori 1200 ettari”. Lo dichiara in una nota la capogruppo alla Regione Lazio della Lista CivicaMarta. “Il nuovo perimetro del parco si estende a salvaguardare una porzione assai vasta di agro romano e si spinge nel centro storico della Capitale, oltre porta San Sebastiano, fino alle terme di Caracalla, tra porta Maggiore e il Parco degli Acquedotti e corre ...