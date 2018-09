BlaBlaCar annuncia il break-even | annunciati i i dati di crescita

sportfair

(Di martedì 25 settembre 2018): ilè raggiunto. E nel 2018 l’attività segna unadel +40%. L’azienda francese, annoverata tra gli unicorni europei,ile rende noti idella suain Italia e nel mondo In occasione del France Digitale Day,di aver raggiunto il: oggi l’azienda è per la prima volta in attivo. Con oltre 65 milioni di utenti nel mondo e con 50 milioni di passeggeri che viaggeranno innel corso del 2018, l’azienda francese celebra anche un aumento dell’attività del +40% rispetto al 2017. «Raggiungere ilè un traguardo importante per: dimostra che anche gli unicorni digitali possono diventare realtà economicamente sostenibili e profittevoli. Non perderemo comunque di vista l’innovazione, la diversificazione e l’internazionalizzazione: è su questi tre pilastri che si fonda la nostra ...