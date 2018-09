Bimba morta per un'otite a Brescia - la relazione dei consulenti : 'Poteva essere salvata' : Nicole poteva essere salvata. Questo il responso dei consulenti della Procura di Brescia, sul caso della morte della bambina di 4 anni per un'infezione dovuta a un' otite . La Procura aveva iscritto ...

Pisa - Bimba morta in auto : per il consulente della procura il padre colpito da amnesia dissociativa : Un black out imprevedibile capace di rimuovere la volontà e i pensieri di un padre convinto di aver lasciato la figlia all’asilo nido quando, invece, era rimasta sul sedile posteriore dell’auto. Una rimozione totale e prolungata nel tempo con un effetto tragico: la morte della piccola, trovata senza vita nel primo pomeriggio del 18 maggio scorso nella macchina del papà nel parcheggio della Continental a San Piero a Grado (Pisa). La bimba non ...

Madrid - 'la Bimba è morta' ma non è vero : la rincontra dopo tanti anni : Una vicenda [VIDEO]che senza dubbio lascera' senza parole i lettori, ma che fortunatamente si è conclusa con un lieto fine. Una madre e una figlia si sono ritrovate nei giorni scorsi dopo ben 45 anni perchè la prima, al momento della nascita della sua piccola, era stata ingannata. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, infatti, Ana Belen è nata a luglio del 1973 ed è stato purtroppo uno dei tanti casi di neonati rubati. Anche se a ...

Dramma a Taranto : morta la Bimba di 12 anni caduta dalla finestra : La piccola, che era arrivata in ospedale già in condizioni gravissime purtroppo non ce l'ha fatta. I funerali ci saranno domani, Sul caso indagano i carabinieri ma probabilmente la bambina si è sporta troppo dal davanzale del bagno della sua abitazione perdendo l'equilibrio.Continua a leggere

Genitori in vacanza lasciano dormire Bimba di 2 mesi nel seggiolino auto - la trovano morta : In auto non c'era posto per la carrozzina per neonati così i Genitori avevano portato solo il seggiolino auto dentro al quale hanno lasciato la bimba per più di 15 ore, ritrovandola morte alcune ore dopo l'ultima poppata.Continua a leggere

Bimba muta di 11 anni morta in auto sotto al sole dimenticata dalla mamma : «Non poteva chiedere aiuto» : Una Bimba muta, di 11 anni, che necessitava di aiuti speciali, è morta dopo esser stata dimenticata dalla mamma in auto sotto al sole. Fatale il caldo rovente che ha trasformato la...

“No - non è possibile!!”. Bimba muta lasciata in auto sotto il sole : morta. Dove è successo. La mamma non si dà pace : Ancora un dramma in auto. Ancora una volta una bambina lasciata sotto il sole cocente. Questa volta non si tratta di una Bimba di pochi mesi, bensì di una ragazzina di undici anni: la vittima non è riuscita a chiudere aiuto poiché muta fin dalla nascita e dunque impossibilitata a farsi sentire al di fuori dell’abitacolo. La tragedia è avvenuta nella contea di Suffolk, nello stato di New York negli Stati Uniti: la mamma, insieme alla ...