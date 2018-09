Bimba di 6 anni violentata nel bagno del ristorante | aveva sangue che le colava

DON PAOLO GLAENTZER - ABUSI SU Bimba DI 10 ANNI/ Ultime notizie - ipotesi rete pedofili : perché non è in carcere : Don PAOLO GLAENTZER, ABUSI su BIMBA di 10 ANNI: Ultime notizie, il prete non è in carcere e vive davanti una scuola materna a Bagni di Lucca. Proteste in paese: l'ipotesi choc.(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 17:21:00 GMT)

Incidente choc - Bimba di 3 anni sbatte la testa sul tablet e muore/ Tamponamento a catena e tragedia in auto : Incidente choc in Spagna, bimba di 3 anni sbatte la testa sul tablet e muore. Tamponamento a catena e tragedia in auto: la madre di 26 anni è rimasta gravemente ferita(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 16:50:00 GMT)

Una Bimba di 8 anni - parla per la prima volta nella vita : ecco chi è riuscito nel miracolo : Perché per lei è stata ' una compagna di giochi , la migliore, un'amica che le ha fatto scoprire un intero mondo, tutto nuovo', ha concluso la signora Roberts.

Maddie McCann - la terribile notizia per i genitori della Bimba scomparsa 11 anni fa : I genitori di Maddie McCann non hanno perso la speranza di ritrovare la figlia scomparsa quasi undici anni fa in Portogallo. La polizia britannica, in questi lunghi anni, si è sempre occupata del caso, spendendo più di 11 milioni di sterline. E lo scorso febbraio, come riportava il Mirror, Scotland Yard aveva comunicato ai genitori di Maddie McCann che i fondi garantiti sarebbero durato ancora per altre 7 settimane. Gerry e Kate McCann ...

Orrore in India : Bimba di 7 anni violentata con un tubo di metallo : Una bimba di soli 7 anni si trova ricoverata presso un ospedale di Nuova Delhi in condizioni di salute critiche a seguito di una violenza nei suoi riguardi. Altro non si è potuto fare che sottoporre la piccola ad un intervento chirurgico per via delle ferite riportate mentre veniva violentata da un uomo con un tubo di metallo. La polizia di Delhi, nel dettaglio dal distretto di Shahdara, ha accusato per lo stupro della giovane un ragazzo di 21 ...

Pitbull attacca una Bimba di 2 anni : zia la salva - ma muore sbranata : La tragedia è avvenuta in una casa di Langdon, in Canada. La donna è intervenuta per salvare la nipotina, ma l'animale si è...

Bimba italiana di 5 anni affetta da rara patologia trasportata d’urgenza a Pittsburgh - in Pennsylvania - con un volo dell’Aeronautica Militare : Dopo un volo di circa 11 ore, è arrivato questo pomeriggio alle 13.30 circa atterrato a Pittsburgh, in Pennsylvania, l’aereo Falcon 900 Easy dell’Aeronautica Militare che ha trasportato dall’Italia una bambina italiana di 5 anni affetta da una rara patologia per consentirle di ricevere una cura sperimentale all’University of Pittsburgh Medical Center (UPMC). Il trasporto con questo velivolo, che è attrezzato per ...

Reggio Emilia - avrebbe abusato di una Bimba di 5 anni : arrestato 63enne bosniaco : Un vero e proprio dramma [VIDEO] ciò che sarebbe stata costretta a subire una bambina di appena cinque anni. Una tragica storia di abusi che arriva dalla provincia di Reggio Emilia. Per ben un anno e mezzo, infatti, la piccola che nel frattempo ha compiuto sei anni, sarebbe stata costretta a subire violenza sessuale [VIDEO]da parte di uomo di sessantatré anni, un bosniaco senza fissa dimora che era considerato dai genitori della piccola come un ...

Brescia - Bimba di 4 anni cade dal balcone di casa : il volo dal terzo piano - è grave : E' successo a Carpenedolo, nel Bresciano: la madre l'aveva lasciata da sola per accompagnare il fratello a scuola