Bill Cosby dovrà scontare da 3 a 10 anni di carcere

Bill Cosby condannato a una pena che va dai 3 ai 10 anni di carcere : L'attore americano Bill Cosby, 81 anni, noto anche in Italia per la serie anni Ottanta, "I Robinson" è stato condannato a trascorrere da 3 a 10 in un carcere statale. Il caso riguarda la violenza compiuta ai danni di Andrea Constand, oggi 45enne, che lo ha accusato di averla drogata e aggredita nella sua abitazione nel 2004, vicino Filadelfia.Ma quello non fu l'unico caso. Dagli anni Sessanta in avanti sono una cinquantina le donne che ...