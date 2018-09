Biglietti Inter-Fiorentina | come acquistare gli ultimi tickets per la sesta giornata di

Biglietti Sampdoria-Inter : come acquistare gli ultimi tagliandi per la quinta giornata di Serie A : Sabato 22 settembre alle ore 20.30 scenderanno in campo Sampdoria e Inter allo stadio “Luigi Ferraris” per l’anticipo serale della quinta giornata della Serie A 2018-2019. Si prospetta una sfida molto interessante considerando il fantastico stato di forma dei blucerchiati, reduci da due vittorie consecutive con uno score di 8 gol fatti e zero subiti, e l’onda positiva e di entusiasmo che ha inondato i nerazzurri dopo la ...

Inter - venduti oltre 62mila Biglietti per il Tottenham : Sei anni e mezzo dopo l'ultima volta, stasera l'Inter tornerà a sentire la musichetta della Champions a San Siro. L'articolo Inter, venduti oltre 62mila biglietti per il Tottenham è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

In arrivo il nuovo album di Nesli - rimandato l’intero tour : nuove date e Biglietti in prevendita : Il nuovo album di Nesli è Vengo in pace, in uscita il 22 marzo 2019. L'annuncio è arrivato a qualche giorno dai primi spostamenti delle date del tour che stavano iniziando a mettere in allarme i fan. Vengo in pace arriva a oltre due anni dalla pubblicazione di Kill Karma e conterrà 13 inediti oltre a 4 skit. L'artista ha anche partecipato all'edizione 2017 del Festival di Sanremo in duetto con Alice Paba in Do retta a te, con la quale non ha ...

Inter-Milan - tutte le info sui Biglietti per il derby del 21 ottobre : La società nerazzurra ha comunicato tutte le informazioni di vendita relative al derby che andrà in scena domenica 21 ottobre alle ore 20.30. L'articolo Inter-Milan, tutte le info sui biglietti per il derby del 21 ottobre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Biglietti Inter-Tottenham - Champions League 2019 : come acquistare i tickets per la sfida di San Siro : L’Inter è pronta per tornare in Champions League dopo una lunga assenza, i nerazzurri sono rimasti fuori dall’Europa che conta per troppo tempo ma finalmente il digiuno sta per finire: martedì 18 settembre, alle ore 18.55, i ragazzi di Luciano Spalletti scenderanno in campo allo Stadio San Siro di Milano per affrontare il Tottenham nella prima giornata della fase a gironi. Subito un avversario difficile per Icardi e compagni, ...

Inter - al via la vendita dei Biglietti per il Tottenham : disponibile anche l’UCL Pack : Da oggi al via la vendita per i biglietti per la sfida Inter-Tottenham: prosegue anche la vendita dei mini-abbonamenti Champions. L'articolo Inter, al via la vendita dei biglietti per il Tottenham: disponibile anche l’UCL Pack è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Internazionali d’Italia - già in vendita i Biglietti dell’edizione 2019 : Internazionali d’Italia ancora molto lontani, ma è già possibile acquistare i tagliandi per l’edizione del 2019 E’ già possibile acquistare i biglietti della 76esima edizione degli Internazionali Bnl d’Italia. Visto il successo delle recenti edizioni con il Foro Italico sempre esaurito, chi non vuole perdersi lo spettacolo farà bene a prenotare e acquistare al più presto abbonamenti e biglietti. Come già negli ...

Nespoli : 'Tra 10 anni i Biglietti per lo spazio si compreranno su Internet' : ormai solo una questione di anni e per prenotare una vacanza sullo spazio basterà un clic, parola di Paolo Nespoli. «I tempi sono maturi, i primi voli si faranno entro la fine dell'anno o l'inizio del ...

Biglietti Inter-Torino (26 agosto) : come acquistare gli ultimi tagliandi per la seconda giornata di Serie A : Domenica 26 agosto (ore 20.30) si giocherà Inter-Torino, match valido per la seconda giornata della Serie A 2018-2019. I nerazzurri riabbracciano il popolo di San Siro e devono assolutamente riscattare la sconfitta patita lo scorso weekend contro il Sassuolo: i ragazzi di Luciano Spalletti puntano alla scudetto ma non sono ammessi altri passi falsi in avvio di questo campionato, bisogna subito tornare ai tre punti e regalare una gioia ai propri ...

Treni sporchi ma costi dei Biglietti in aumento : interrogazione di Zaffini e Prisco : PERUGIA Denunciano un aumento dei costi degli abbonamenti del treno dalle città del Ternano verso Roma a fronte di irrisolti disagi e disservizi per i pendolari i parlamentari umbri Franco Zaffini ed ...

Continuità territoriale con la Sardegna - Biglietti in vendita per la Winter : Teleborsa, - La proroga del regime di voli agevolati da e per la Sardegna, siglato dal Ministero dei Trasporti , ha fatto scattare la messa in vendita dei biglietti per la stagione invernale, che ...

