Berlusconi compra il Monza | Fininvest rileva il 100% del club

Berlusconi compra il Monza. Galliani amministratore delegato : Trattativa chiusa per il ritorno di Silvio Berlusconi nel mondo del calcio. Con due novità. Innanzitutto a rilevare il Monza, secondo quanto appreso da Radiocor, sarà direttamente Fininvest, holding della famiglia del Cavaliere, partecipata da tutti e

Berlusconi compra il Monza - Galliani guiderà il club : Trattativa chiusa per il ritorno di Silvio Berlusconi nel mondo del calcio. Con due novità. Innanzitutto a rilevare il Monza , secondo quanto appreso da Radiocor, sarà direttamente Fininvest, holding ...

Berlusconi compra il Monza. E Galliani sarà il numero uno del club : Trattativa chiusa per il ritorno di Silvio Berlusconi nel mondo del calcio. Con due novità. Innanzitutto a rilevare il Monza, secondo quanto appreso da Radiocor, sarà direttamente Fininvest, holding ...

Berlusconi si fa un “auto-regalo” : per il compleanno si compra il Monza : Silvio Berlusconi si sta confezionando il proprio regalo per il compleanno, si tratta di un club, il Monza calcio Silvio Berlusconi è ad un passo dall’acquisizione del 70% delle quote del Monza calcio, sempre accompagnato dal fido scudiero Adriano Galliani. Le voci si rincorrono ormai da tempo e l’ufficialità non tarderà ad arrivare. Secondo quanto rivelato da Sportmediaset, il club sta preparando una presentazione in grande ...

Berlusconi compra il Monza : vuole il 70%. Galliani : «Noi come i CR7 della Lega Pro» : Il Monza nelle mani di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani? I due ex milanisti pronti a tornare nel mondo del calcio

Calcio - Berlusconi è pronto a tornare : "Vuole comprare il Monza" : Voci insistenti. Berlusconi punterebbe a diventare il maggiore azionista, mentre l'amministratore delegato sarebbe Adriano...

Berlusconi e Galliani vogliono tornare nel calcio comprando il Monza : Dopo l'uscita di scena di oltre un anno fa, con la sofferta vendita del Milan, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sono pronti a ricominciare una nuova avventura nel mondo del calcio. Dopo aver portato il Milan sul tetto del mondo, la coppia avrebbe in mente una nuova 'pazza' avventura: acquistare la Società Sportiva Monza 1912 s.r.l., nota semplicemente come Monza, formazione che attualmente milita nella serie ...

Silvio Berlusconi - voce pazzesca : 'Si vuole comprare il Monza - con lui Adriano Galliani'. I dettali : Una bomba su Silvio Berlusconi : il Cav torna nel calcio e si compra il Monza . A poco più di un anno dal suo addio al Milan , secondo quanto riporta Sky Sport il leader di Forza Italia starebbe pensando all'acquisto della squadra lombarda che milita in Lega Pro . Ad affiancarlo ci sarebbe ancora una volta Adriano Galliani , per 30 anni suo braccio ...

Berlusconi vuole comprare il Monza? : Sembra che sia in corso una trattativa con i proprietari della squadra, che gioca in Serie C: i giornali scrivono che Adriano Galliani potrebbe diventare manager della nuova società The post Berlusconi vuole comprare il Monza? appeared first on Il Post.

Berlusconi vuol comprare il Monza Ritorno nel calcio con Galliani? : Silvio Berlusconi e Adriano Galliani stanno pensando di ritornare nel calcio. L'idea è quella di acquisire la maggioranza del Monza, club militante in Serie C Segui su affaritaliani.it

Berlusconi compra IL MONZA?/ Per Adriano Galliani sarebbe un ritorno in Brianza : BERLUSCONI COMPRA il MONZA? In società dovrebbe entrare anche Adriano Galliani per una nuova avventura dopo aver fatto grande il Milan negli anni novanta. C'è la conferma di Colombo.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 00:37:00 GMT)