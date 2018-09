adnkronos

: Bari violenta, ancora spari in strada : - sherlock5stelle : Bari violenta, ancora spari in strada : - BinaryOptionEU : Bari violenta, ancora spari in strada -

(Di martedì 25 settembre 2018) Auna volta Far West. Un uomo di 36 anni è stato infatti ferito a colpi d'arma da fuoco in via Puglia , nel quartiere periferico 'San Paolo'. L'uomo è stato raggiunto da un colpo d'arma ...