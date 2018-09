Bank of Japan : "Economia si sta espandendo moderatamente" : Teleborsa, - " L'economia giapponese si sta espandendo moderatamente, con un ciclo virtuoso da reddito a spesa operativa ". E' quanto emerge dai verbali della Bank of Japan relative al meeting del 30-31 luglio scorso. ...

Bank of Japan - minute : controllo tassi più flessibile migliorerebbe funzionamento mercato : Rese note le minute della Bank of Japan guidata da Haruhiko Kuroda e relative al meeting del 30-31 luglio scorso. Dai verbali emerge che alcuni membri della commissione di politica monetaria della ...

Bank of Japan taglia acquisti bond previsti da programma Quantitative easing : La Bank of Japan ha ridotto l'ammontare dei titoli di stato con scadenza superiore ai 25 anni che acquista nell'ambito delle sue misure di politica monetaria espansiva di 10 miliardi di yen, a 50 ...

Bank of Japan : dopo annuncio decisione occhio a tassi Treasuries - dollaro-yen e borsa Tokyo : dopo l'annuncio della decisione della Bank of Japan di mantenere per lo più invariata la propria politica monetaria, i tassi sui Treasuries Usa sono scesi di quasi 3 punti base, al 2,950%.

Bank of Japan lascia i tassi invariati : Dall'anno fiscale 2019 fino al 2020, l'economia dovrebbe continuare su un anno la sua tendenza in espansione, in parte sostenuta dalla domanda esterna, anche se il ritmo di crescita è stimato in ...

Bank of Japan mantiene target tassi invariati. Ma grande notizia su politica monetaria c'è : La Bank of Japan ha mantenuto invariata la propria politica monetaria, come da attese. Una grande notizia tuttavia c'è, ed è rappresentata dalla decisione della BoJ di rendere la propria politica più ...

Per economisti di Schroders - Bank of Japan non toccherà i tassi : 'Ci aspettiamo che la Banca Centrale mantenga invariata la politica monetaria. Con il controllo della curva dei rendimenti, politica avviata a settembre 2016, la BoJ mira a mantenere i tassi di interesse di breve termine a -0,1% e a portare i rendimenti dei titoli di Stato a 10 anni 'attorno allo 0%''. Così Piya Sachdeva, ...

La Bank of Japan manterrà i tassi invariati : Questo significa che l'istituto centrale dovrebbe mantenere una posizione accomodante, evidenziando la necessità di una politica monetaria forte in maniera persistente e continuativa. Occhi aperti ...

La Bank of Japan manterrà i tassi invariati : Con il controllo della curva dei rendimenti, politica avviata a settembre 2016, la BoJ mira a mantenere i tassi di interesse di breve termine a -0,1% e a portare i rendimenti dei titoli di Stato a 10 ...