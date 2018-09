Balena nel Tamigi? Verifiche in corso

La Balena è impigliata nelle reti - intervengono i sommozzatori della marina. Il salvataggio è spettacolare : L’equipaggio di una piccola imbarcazione al largo di Puerto Williams in Cile avvista una balena intrappolata in un groviglio di reti da pesca e decide di lanciare l’allarme. La marina cilena, accorsa in aiuto, manda alcuni sommozzatori che con un’operazione delicata riescono a liberare il cetaceo. Il video ha destato l’attenzione delle autorità marittime che promettono maggiori controlli contro i pescatori che usano il mare come una discarica di ...