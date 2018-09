Aveva denunciato in tv la situazione di Atac | licenziata ufficialmente Il video

Elon Musk è stato denunciato dal sub che Aveva soccorso i ragazzi in Thailandia e a cui lui Aveva dato del pedofilo : Elon Musk, capo di Tesla e SpaceX, è stato denunciato per diffamazione e calunnia da Vernon Unsworth, uno dei sub che avevano contribuito a salvare i 12 ragazzi (e il loro allenatore) intrappolati nella grotta in Thailandia lo scorso luglio. The post Elon Musk è stato denunciato dal sub che aveva soccorso i ragazzi in Thailandia e a cui lui aveva dato del pedofilo appeared first on Il Post.

Daniel - 3 anni - viene trovato morto : arrestata la mamma che Aveva denunciato la scomparsa : Una giovane donna di venti anni è stata arrestata nel momento in cui la polizia ha trovato il corpo senza vita del figlioletto Daniel. Era stata lei a denunciare la scomparsa del figlio in un parco, ma gli agenti di Las Vegas parlano di "gravi indizi di colpevolezza" contro di lei e contro il compagno 40enne.Continua a leggere

Bari - 33enne spara all’ex compagno che Aveva denunciato per stalking : Un uomo di trentacinque anni è stato ferito in modo non grave questa sera a Bari nel quartiere Libertà da un colpo di arma da fuoco che lo ha raggiunto a un gluteo. È stato lui stesso a chiamare il 112 e a dire che a sparare sarebbe stata la sua ex compagna. Lei in passato lo aveva denunciato per atti persecutori.Continua a leggere

Cristiano Ronaldo come Asia Argento : quando ha pagato il silenzio di una ragazza che lo Aveva denunciato per stupro : Cristiano Ronaldo come Asia Argento? Il portoghese è stato accusato di aver pagato per far ritirare una denuncia di stupro La settimana scorsa Asia Argento è finita su tutti i giornali del mondo quando l'attore americano Jimmy Bennett l'ha accusata di violenza sessuale. Ciò che ha reso ancora più gravi le accuse dell'attore americano sono la prova di un pagamento effettuato per comprare ...

M5S : "Avevamo denunciato condizioni del ponte" : ' Durante la scorsa legislatura più volte sono state denunciate le condizioni precarie di ponte Morandi e delle infrastrutture viarie di Genova. Dai banchi dell'opposizione abbiamo chiesto l'...

Denunciato topo d'appartamento - Aveva messo a segno due colpi a luglio : La Spezia - Due colpi accertati e una refurtiva totale di 500 euro. E' stato Denunciato a piede libero un uomo di 33 anni incastrato dalle indagini della Squadra mobile. La Polizia di Stato ha ...

Roma : Lei non lo Aveva denunciato - arrestato per maltrattamenti a compagna : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Aventino hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un cittadino romeno di 25 anni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La misura e’ stata emessa dal gip del Tribunale di Roma al termine di una delicata indagine, condotta dai Carabinieri che, grazie alle testimonianze di parenti e vicini di casa nonche’ collazionando referti medici e relazioni di ...

