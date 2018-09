“Autostrade sapeva del degrado e non fece nulla per tornaconto

essere-informati

(Di martedì 25 settembre 2018)dele nonperLe conclusioni degli ispettori del ministero sono durissime nei confronti di Autostrade che “non si è avvalsa (…) dei poteri limitativi e/o interdittivi regolatori del traffico sul viadotto (…) e non ha eseguito conseguentemente tutti gli interventi necessari per evitare il crollo verificatosi”. E, secondo gli ispettori del ministero delle Infrastrutture, Autostrade “minimizzò e celò” allo Stato “gli elementi conoscitivi” che avrebbero permesso agli organi di vigilanza di dare “compiutezza sostanziale” ai suoi compiti. E ancora: “Lavori in costanza di traffico? Utenza utilizzata come strumento di monitoraggio”. La concessionaria: “Mere L'articolodele nonperproviene da Essere-Informati.it.