Audi R8 - Anche la Spyder si avvia al restyling

Apple Watch adesso supporta anche Audible : L’ultimo aggiornamento di Audible ora ti permette di scaricare l’app sul tuo Apple Watch ed ascoltare tutti i tuoi audiolibri senza più portarti dietro il tuo iPhone. Audible ora streaming su Apple Watch Come sappiamo però, il device da polso Apple non permette ancora lo streaming da applicazioni di terze parti. Per far sì che possiate ascoltare quello che volete tramite Audible, dovete prima di tutto sincronizzare i libri scelti tramite il ...

Anche Ed Sheeran e Dua Lipa nel nuovo album di Andrea Bocelli - in duetto col figlio Matteo in Fall on me (Audio e testo) : Il nuovo album di Andrea Bocelli sta per arrivare, insieme alle numerose collaborazioni che hanno fatto fronte comune per entrare a far parte del nuovo progetto dell'artista toscano che torna agli inediti dopo 14 anni di assenza dal mercato con un disco completamente nuovo. Già fatto il nome di Ed Sheeran, che partecipa all'opera con un brano scritto da Tiziano Ferro, ma ci saranno Anche Aida Garifullina e Josh Groban. A qualche settimana ...

Anche la figlia di Federico Zampaglione e ClAudia Gerini - Linda - canta nel nuovo album dei Tiromancino : Ci sarà Anche un cameo della la figlia di Federico Zampaglione e Claudia Gerini, Linda, nel nuovo album di duetti dei Tiromancino dal titolo Fino a qui, in uscita il 28 settembre su etichetta Sony Music Italy. Il frontman della band ha annunciato in queste settimane tutti i nomi degli artisti con cui ha collaborato per questo album speciale che ripercorre la carriera dei Tiromancino dagli esordi negli anni Novanta ad oggi, attraverso nuove ...

L’Audizione “molto precisa” - ma anche molta vaga di Alexandre Benalla : Parigi. Capelli impomatati, occhiali rotondi da intellò, giacca sobria e cravatta hipster, l’Alexandre Benalla che questa mattina ha risposto alle domande incrociate della Commissione d’inchiesta del Senato, sembrava un’altra persona rispetto a quella che lo scorso 1° maggio a Place de la Contrescar

CLAudiO BAGLIONI - AL CENTRO/ Il concerto-evento a base di amore (anche per il pubblico) : Overdose d'amore nella serata-evento di CLAUDIO BAGLIONI all'Arena di Verona. Al CENTRO c'è l'amore, in tutte le sue forme (anche quello per la musica).(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 08:31:00 GMT)

XFactor si dedica - anche - al porno : alle Audizioni c'è un noto attore hard : Cosa sia andato a fare sul palco di XFactor 12 non è ben chiaro, visto che una carriera - e pure ben avviata - sotto la luce dei riflettori ce l'ha già. Il 30enne Simone Geri , in arte Geri Del Bello, ...

Anche OnePlus 6T abbandonerà lo slot per jack Audio : (Foto: OnePlus) Molti fan dei telefoni OnePlus in questi giorni sono in trepidante attesa di sapere quando il produttore cinese presenterà il prossimo modello, OnePlus 6T. Il gadget dovrebbe vantare novità molto interessanti a partire da un lettore di impronte sottoschermo a un notch veramente microscopico, ma Anche una novità che finirà di traverso a una buona fetta di pubblico. Come dichiarato dallo stesso numero uno e co fondatore ...

La Vita in Diretta - “grande tensione tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini”. E anche l’Auditel ne risente : Tira una brutta aria a La Vita in Diretta con l’ormai visibile rivalità tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. Una escalation di episodi e gaffe che ha portato lo storico contenitore di Rai1 al centro della scena mediatica nei giorni scorsi. “Hai preso 29 perché eri raccomandata, sennò prendevi 23”, aveva scherzato Timperi riferendosi alla collega che aveva raccontato di un esame sostenuto con Maurizio Costanzo. Francesca si ...

In Assassin’s Creed Odyssey anche l’Audio avrà una sua grande importanza? : Si accorcia sempre di più la strada verso la release di Assassin's Creed Odyssey, il nuovo capitolo dell'ormai storica serie Ubisoft dedicata alla millenaria lotta tra Assassini e Templari. Dopo aver sviscerato sapientemente numerose epoche storiche - dalla terza Crociata in Terra Santa del primo capitolo arrivando fino alla Londra vittoriana di Assassin's Creed Syndicate, non perdendo occasione poi per fare una capatina anche nel faraonico ...

ClAudio Baglioni - video-anteprima del concerto evento : c’è anche Michelle Hunziker : Il 12 settembre, in prima serata su Rai1 alle 20.30, va in onda in anteprima l’emozionante video di Claudio Baglioni con cui il cantautore dà appuntamento agli spettatori al suo grande live – annunciato anche in sede di presentazione del palinsesto – che celebra i 50 anni di carriera e che prenderà il via con tre concerti dall’Arena di Verona, uno dei quali, sabato 15 settembre, verrà trasmesso proprio da Rai1. Tra gli ...

ClAudio Sona a Storie Italiane/ Video - l'ex tronista di Uomini e donne : "Anche io vittima degli haters" : Claudio Sona torna in tv nel salotto di Eleonora Daniele a Storie Italiane per raccontare delle "violenze" subite sui social da parte degli haters in questi ultimi due anni(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 11:31:00 GMT)

Per una vita apprezzato ingegnere firmava anche collAudi - ma in realtà non aveva la laurea. Lui però respinge le accuse : Per una vita apprezzato docente, ingegnere e poi anche 'perito' per l'agibilità post sisma di fabbricati, ma in realtà non aveva mai conseguito una laurea in ingegneria pur essendo arrivato a pochi ...

Firenze - in fuga dopo le minacce nel bar : arrestato artigiano. Minacce alla fidanzata anche con Audio via telefono : E’ finita la fuga di Rolando Scarpellini, l’artigiano di 48 anni, ex giocatore del Calcio storico, che in un bar di piazza dell’Isolotto, a Firenze, aveva minacciato la fidanzata e una collega di quest’ultima, armato di una pistola. Scarpellini è stato sottoposto a fermo dalla polizia al termine dell’interrogatorio. E’ stato lo stesso artigiano a far sapere agli agenti dove si era nascosto: in un appartamento ...