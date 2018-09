Astronomia | una galassia in technicolor per Hubble

Domenica a Bra "Da Cortile a Cortile" : una passeggiata tra enogAstronomia e arte : enogastronomia e arte, ma anche musica, danza, teatro e uno spazio eventi dedicato ai bambini. Domenica 30 settembre 2018 torna, in grande spolvero, l'appuntamento con "Da Cortile a Cortile", ...

Una domenica tra cultura - storia - enogAstronomia - sport e tradizioni : c'è solo l'imbarazzo della scelta in Granda : Completeranno la manifestazione un mercatino dell'artigianato, spettacoli, momenti di animazione e concerti. Dal 9 al 23 settembre si svolgerà inoltre il "Settembre Cebano", una serie di iniziative ...

Astronomia - il 25 settembre arriva la “Luna del Raccolto” : ecco di cosa si tratta e tutte le info utili associate all’evento : Nell’emisfero settentrionale la luna piena più vicina all’equinozio d’autunno prende il nome di “Luna del Raccolto”. Quest’anno l’Equinozio d’Autunno cade il 23 settembre alle 03:54 ora italiana e la luna piena di settembre sorge nella notte del 25 settembre per gran parte del mondo. Quindi per il nostro emisfero, la prossima luna piena sarà la Luna del Raccolto, mentre nell’emisfero australe un “evento” simile avviene sempre nei mesi di marzo o ...

Astronomia : Nubi di Magellano - una compagna per le due galassie vicine alla Via Lattea? : Sono prossime alla nostra galassia e sono ritenute dagli astronomi una risorsa preziosa per studiare le interazioni tra galassie e la conseguente influenza sulla loro evoluzione chimica e sulla formazione stellare: si tratta delle due Nubi di Magellano, protagoniste di un recente studio condotto dai ricercatori dell’Icrar (International Centre for Radio Astronomy Research), istituzione di ricerca australiana fondata nel 2009. Gli scienziati ...

Astronomia - la strana storia dei reperti lunari dell’Apollo 11 misteriosamente scomparsi dopo la missione del 1969 : È avvenuto uno strano episodio dopo che Neil Armstrong e l’equipaggio dell’Apollo 11 tornarono dalla luna con rocce lunari: molti dei reperti consegnati ad ogni stato americano sparirono nel nulla. Ora, dopo anni di ricerche, un ex ricercatore della NASA è vicino al suo obiettivo di localizzare la posizione di tutte e 50 le rocce. Nelle ultime settimane, due delle rocce scomparse dopo la missione del 1969 sono state ritrovate in Louisiana e ...

Astronomia - ESO : la Fenice nana - una galassia unica nel suo genere : Questa immagine mostra una galassia nana nella costellazione meridionale di Phoenix chiamata, per ovvi motivi, la Fenice nana. La Fenice nana è unica nel suo genere e non può essere classificata secondo l’usuale schema per le galassie nane; infatti la sua forma la etichetterebbe come una galassia nana sferoidale – che non contiene abbastanza gas per formare nuove stelle – tuttavia gli studi hanno mostrato che la galassia ha una nube ...

Astronomia - una supernova splendente nel tempo : continua a brillare a distanza di 6 anni dall’esplosione : Diventano così luminose da mettere in secondo piano le galassie che le ospitano, possono impiegare mesi o addirittura anni prima di dissolversi e in alcuni casi i loro resti, imbattendosi in gas ricchi di idrogeno, ridiventano intensamente splendenti: sono le supernove, le spettacolari esplosioni che caratterizzano le fasi conclusive dell’evoluzione stellare. Una di esse – Sn 2012au – ha particolarmente suscitato l’interesse degli ...

Astronomia : una gemma galattica - catturati incredibili dettagli della galassia a spirale NGC 3981 : Questa meravigliosa immagine mostra la splendente galassia a spirale NGC 3981 sospesa nell’inchiostro nero dello spazio.Questa galassia, che si trova nella costellazione del Cratere, è stata fotografata nel maggio 2018 usando lo strumento FORS2 (FOcal Reducer and low dispersion Spectrograph 2) installato sul VLT (Very Large Telescope) dell’ESO. FORS2 è montato sul telescopio UT1 (Antu) del VLT presso l’Osservatorio ...

Pane - amore e… Astronomia : una serata speciale a Genzano : Una speciale serata astronomica intitolata “Pane, amore e… astronomia” si svolgerà a Genzano, presso il cortile del Palazzo comunale, sabato 15 settembre a partire dalle ore 20:00. L’iniziativa ad accesso gratuito, ideata dalle Associazioni onlus “Happiness”, “Chiara per i Bambini nel mondo” e “Uguali Diversamente”, è a cura dell’Associazione Tuscolana di astronomia “Livio Gratton” (ATA) e di M42, Scienza & Natura di Frascati e si inserisce ...

Astronomia - prima di Marte - la Luna : Samantha Cristoforetti svela i dettagli delle future missioni verso il nostro satellite : Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, ospite dell’ultima puntata di “Europa Europa. Obiettivo Marte”, trasmissione di Radio24, ha spiegato quali saranno i passi e le tappe che, in futuro, potranno portarci sul Pianeta Rosso e perché, per coltivare il sogno Marte, dobbiamo prima passare dalla Luna. La Cristoforetti spiega che la Stazione Spaziale Internazionale è il primo punto di partenza, “un’eccezionale piattaforma ...

Astronomia - doppio spettacolo visibile dall’Italia : l’asteroide 2018 RC e una “cometa verde” in transito sulla Terra - tutte le INFO utili : doppio spettacolo in cielo: il 9 settembre un asteroide di 50 metri di diametro passerà più vicino della Luna, e sarà seguito il 10 settembre dalla “cometa verde” 21/P Giacobini-Zinner, nel suo passaggio più ravvicinato alla Terra degli ultimi 72 anni. Ecco tutti i dettagli e tutto quello che c’è da sapere sui due eventi astronomici. Come e dove osservare l’asteroide 2018 RC Un asteroide “sfiorerà” la Terra da ...

Astronomia : ecco che cosa si nasconde nel cuore di una stella morente : Che cosa si nasconde nel cuore di una stella morente? Quando le stelle massicce arrivano verso la fine del loro ciclo di vita, possono esplodere in supernove, provocando una grandissima emissione di radiazione – in alcuni casi, più intensa di quella di un’intera galassia. Per questo comprendere i meccanismi chimico-fisici che generano tali potentissimi scoppi stellari può aiutare molto nello studio dell’evoluzione degli astri che popolano la ...

Astronomia : Hubble “cattura” una nebulosa poco nota : Un mare tempestoso in chiaroscuro su cui volteggia un boomerang scintillante che sfreccia verso uno sfondo punteggiato di stelle. È con questo aspetto ‘fantasy’ che si è presentata all’obiettivo di Hubble la nebulosa Iras 05437+2502, ancora poco studiata nonostante sia nota da oltre trent’anni. La tenue nebulosa, che si trova nella costellazione del Toro vicino al piano centrale della Via Lattea, è stata scoperta ...

Astronomia : una “V” celeste sopra l’osservatorio di Paranal dell’ESO : Questa immagine della settimana mostra un’enorme “V” celeste attraverso il cielo notturno sopra l’osservatorio di Paranal dell’ESO, che si trova in cima al Cerro Paranal in Cile. Un braccio della “V” è visibilmente più chiaro dell’altro; il braccio destro, rivolto verso l’angolo in alto a destra del fotogramma, viene tracciato dal bellissimo centro stellato della Via Lattea. Il braccio più debole, ...