Asia Argento | ' E' stato Jimmy a saltarmi addosso'

Asia Argento si difende (ancora) : "Sono stata aggredita" : Asia Argento torna a difendersi dopo le accuse di jimmy Bennett. L"attore dagli studi di "Non è l"Arena" di Massimo Giletti aveva ribadito la versione delle molestie subite da parte della figlia di Argento. Ma ora arriva, in una intervista, la replica della paladina del movimento #MeToo."Sono io quella che è stata aggredita", dice la Argento al Daily Mail Tv. "È' stato doloroso". Stavolta Daria ci mette la faccia e si fa intervistare. E non si ...

X-Factor - Fedez supporta Asia Argento : “Noi giudici siamo con te” : Fedez lancia un messaggio di solidarietà nei confronti di Asia Argento È notizia di ieri il misterioso tweet di Asia Argento (Leggi l’articolo cliccando qui). All’affermazione di un fan che aveva dichiarato: “Buongiorno a tutti. Questa notte ho fatto un sogno, che sarebbe arrivato il comunicato di @XFactor_Italia con la decisione di reinserire @AsiaArgentoai live. Chissà…“, l’Argento aveva risposto: Che strano, ho fatto anche io lo stesso ...

Asia Argento : ''X Factor' mi ha salvata dopo la morte di Bourdain'. Fedez : 'Noi giudici siamo con te' : 'Non sapevo cosa altro fare. È stata la mia luce: ascoltavo solo la musica. Durante le ore in cui ero sul palco ero concentrata solo su quello, e non sul mio cuore spezzato. Mi ha salvata , ha ...

Asia Argento - Morgan : «Sono cazzi suoi - io non parlo perché ci siamo detti ti amo» : Morgan parla per la prima volta dello scandalo molestie sessuali che si è abbattuto su Asia Argento. L'ex marito di Asia, accusata dall'attore Jimmy Bennet di aver approfittato...

Asia Argento parla per la prima volta della morte di Anthony Bourdain : Asia Argento rompe il silenzio e tra le lacrime parla, per la prima volta, del suicidio del suo compagno Anthony Bourdain, in un’intervista esclusiva al Daily Mail Tv. Mentre Jimmy Bennett, ospite di Massimo Gletti a “Non è l’Arena” su La7, torna quindi all’attacco con le sue accuse all’attrice di averlo molestato ses……..ente quando era ancora minorenne, Asia sembra voler “sviare” ...

Massimo Giletti - la stampa internazionale : morbosa la sua intervista a Jimmy Bennett su Asia Argento : Gli hanno dato del 'morboso'. Soprattutto per la sua insistenza nel domandare a Jimmy Bennett se una donna possa violentare un uomo non consenziente e per l'aver in generale tentato , riuscendovi, di ...