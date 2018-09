Arrivare alla sfida col Napoli a +3

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia incanta e trascina il Paese - azzurri vicini alla Final Six! Fin dove può Arrivare la Nazionale? : L’Italia sta letteralmente incantando ai Mondiali 2018 di Volley maschile, la nostra Nazionale ha dominato la prima fase infilando cinque vittorie consecutive e ha attirato attorno a sé grande affetto, una passione sfrenata e un tifo molto caloroso come dimostrano i numeri fatti registrare negli ultimi dieci giorni. Pienone assoluto al Foro Italico di Roma per l’esordio contro il Giappone (oltre 11mila spettatori) e poi Mandela Forum ...

F1 – Vettel che pensava di non Arrivare alla fine della gara - Hamilton grato e Verstappen soddisfatto : le parole dei protagonisti del Gp di Singapore : Hamilton, Verstappen e Vettel commentano a caldo il Gp di Singapore: i tre piloti e le loro diverse sensazioni alla fine della gara-- Lo spettacolo in notturna del Gran Premio di Singapore fa calare il sipario su una gara dominata dall’inizio alla fine da Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes, reduce dalla pole position di ieri, è partito in testa alla corsa che ha portato al termine senza mai rischiare la prima posizione. Sul podio ...

Vuelta 2018 – Fabio Aru non si arrende : “poteva andare peggio - ma voglio Arrivare alla fine. Nibali? Mi ha parlato e…” : Il corridore sardo ha parlato dopo la caduta che lo ha visto protagonista nella 17ª tappa della Vuelta, confermando di voler arrivare alla fine della corsa Un attimo di distrazione e poi la caduta, rovinosa e tremenda, arrivata a 70 km/h. Una strisciata sull’asfalto e il body che si squarcia, lasciando Fabio Aru con mezza schiena scoperta e piena di graffi. Una giornata difficile per il sardo, che comunque trova anche il tempo in ...

Le tre tappe del Carroccio per Arrivare alla nuova Lega : Ci sono tre passaggi scolpiti nella road map della nuova Lega, o meglio di ciò che nascerà dalle ceneri della storica creatura fondata da Umberto Bossi. Il primo è la sentenza del Tribunale del Riesame, fissata per mercoledì prossimo, che deciderà sulla richiesta della procura di poter sequestrare tutte le somme che in futuro arriveranno sui conti correnti della Lega fino ad arrivare a quota 49 milioni di euro. Una decisione che farà da ...

Le tre tappe del Carroccio per Arrivare alla nuova Lega : Il secondo è il congresso fondativo dell'eventuale nuova formazione politica, da svolgersi prima delle elezioni Europee. Il terzo il voto del prossimo anno per il parlamento di Strasburgo che ...

Sampdoria - il tanto atteso terzino potrebbe Arrivare dalla Germania : Sampdoria all’assalto per Max, terzino sinistro dell’Augsburg che piace al ds Sabatini ed al fido Osti: le ultime dal mercato Philipp Max potrebbe essere l’acquisto per la corsia di sinistra della Sampdoria dopo l’addio di Strinic finito al Milan. Il club è alla ricerca di un esterno ed avrebbe individuato nel tedesco l’uomo giusto per Giampaolo. Secondo quanto riferito da ‘Kicker’, i blucerchiati ...

Nibali torna in bici - Vincenzo ha un solo obiettivo : Arrivare in forma alla Vuelta! Il VIDEO dell’allenamento : Vincenzo Nibali torna ad allenarsi in vista dell’inizio della Vuelta di Spagna 2018, il ciclista italiano in recupero dopo l’infortunio rimediato al Tour de France Vincenzo Nibali torna a bordo della sua bici. Dopo l’infortunio rimediato alla fine della dodicesima tappa del Tour de France 2018 e l’operazione per rimettere a posto la vertebra fratturata, il ciclista messinese si allena per mettere a punto un recupero ...

Bologna - il camionista tamponato dall'autocisterna : 'L'ho vista Arrivare e ho dato l'allarme' : 'Macinando migliaia di chilometri al giorno mi sono imbattuto in centinaia di incidenti. Ma mai avrei pensato di potermi trovare in una situazione del genere. Ancora non riesco a credere di essere ...

Pogba e Marcelo potrebbero Arrivare davvero alla Juventus (RUMORS) : Pogba e Marcelo potrebbero diventare piste serissime per la Juventus. Il sodalizio bianconero, nella stessa estate in cui ha acquistato Cristiano Ronaldo, potrebbe piazzare altri due colpi di livello altissimo. Senza dimenticare che l'arrivo di Bonucci, scremato da tutte le situazioni ambientali contingenti, rappresenta un'altra iniezione di qualita' alla rosa. Inutile fare giri di parole: Marotta e Paratici, con la supervisione della famiglia ...

Strage di Bologna - Bonafede : obbligo morale di Arrivare alla verità : Roma, 2 ago., askanews, - 'C'è un obbligo morale prima ancora che politico che ci guida: giungere ad una verità certa, libera da zone grigie e sospetti. Questo e l'unico vero modo di onorare le ...

Napoli - Ochoa spinge per Arrivare alla corte di Ancelotti : Ecco perché secondo la Gazzetta dello Sport va presa in seria considerazione la candidatura di Kevin Malcuit del Lille: costa poco meno di 10 milioni, ha un ingaggio accessibile e tanta voglia di ...

La nostra corsa contro il tempo per Arrivare prima dei libici - Diario di bordo dalla Open Arms : prima e dopo l'evacuazione dei due membri dell'equipaggio approfittiamo della rete maltese per comunicare un po' con il mondo esterno e vedo che via Twitter il ministro dell'Interno italiano esulta ...

Pallanuoto - Europei 2018 : un Settebello incostante - c’è il potenziale per Arrivare a Tokyo 2020 al top : “A me dispiace perché abbiamo dimostrato che ci manca ancora qualcosa per arrivare al top soprattutto per quanto riguarda la tenuta mentale, che è quello che Campagna ci chiede. La qualità c’è, ma dobbiamo ancora amalgamarci bene. La sconfitta ci farà bene per crescere in futuro” capitan Pietro Figlioli è uno che non ha peli sulla lingua, si è sempre espresso chiaramente dicendo come stanno le cose e lo ha fatto, prendendosi la ...

Napoli - Allan : 'Ancelotti ha vinto tutto : con lui possiamo Arrivare più in alto' : Ha scelto di rimanere, come quasi tutti i calciatori del Napoli, per dare continuità ad un progetto e un'ambizione, che con l'avvento di Carlo Ancelotti assume sempre maggiore concretezza. "Lavorare ...