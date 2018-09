Armi nucleari | il monito dell' Onu | eliminarle per garantire il futuro

Santa Sede : Armi nucleari dannose per salute - ambiente - povertà : La Santa Sede , come molti Paesi nel mondo, vuole 'il bando totale dei test nucleari '. Questi, ha detto, 'comportano il sostanziale e incontrollato rilascio di materiali radioattivi direttamente nell'...

Fallout 76 : Bethesda presenta le Armi nucleari con un simpatico filmato : Bethesda presenta le armi nucleari di Fallout 76 pubblicando un interessante filmato della serie "Vault-Tec presenta " intitolato "Pace atomica! Video sulle armi nucleari ".Come possiamo vedere, il simpatico filmato ci insegnerà a sfruttare al meglio il "potere dell'atomo", ma vediamo insieme il comunicato ufficiale Bethesda per tutti i dettagli al riguardo:Read more…

Armi nucleari - che fare? Una giornata di mobilitazione contro BNP Paribas - ... - : Quando facciamo casino sui loro investimenti nell'Armageddon, gli investimenti sulla fine del mondo, le banche cominciano a fare davvero una brutta figura. In alcuni paesi, le Armi nucleari sono del ...

"Il sì - ma no" di Berna al trattato di proibizione delle Armi nucleari : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

CF : niente trattato su proibizione Armi nucleari : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Consiglio Mondiale della Pace : Abolire le Armi nucleari! Mai pi Hiroshima e Nagasaki! : I popoli del mondo devono operare per approfondire la presa di coscienza dell'opinione pubblica allo scopo di premere per l'abbandono della politica di 'deterrenza nucleare' e per la promozione del ...