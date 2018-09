Argentina | torna lo spettro del default Le ragioni della nuova crisi

Argentina - Racing torna in vetta alla superliga : Il Racing torna in vetta alla superliga Argentina battendo 1-0 l’Unión nel match che chiude la sesta giornata. A decidere l’incontro disputato allo stadio ‘Cilindro’ di Avellaneda in favore dell”Academia’ il gol di testa di Augusto Solari, al 58′. La classifica vede ora il Racing in testa con 16 punti, seguito a 14 dall’Atletico Tucumán, a 12 l’Aldosivi che ha regolato 2-0 il Belgrano. ...

Mondiali Volley 2018 – Giornata di riposo per l’Italia - domani si torna in campo nel match con l’Argentina : Due vittorie in due partite per la Nazionale Italiana che domani torna in campo per affrontare l’Argentina di Velasco Il giorno dopo la splendida vittoria sul Belgio la nazionale italiana maschile è già proiettata su un’altra sfida chiave della prima fase del Campionato Mondiale 2018, il match di domani contro l’Argentina di Julio Velasco. Alle ore 21.15, diretta su RaiDue, Giannelli e compagni scenderanno in campo in un Nelson ...

Argentina - Icardi torna ad allenarsi in gruppo : Buone notizie in casa Argentina, ma anche in casa Inter. Dopo aver saltato l'ultimo match di Serie A contro il Bologna ed aver risposto alla chiamata del neo ct ad interim dell'Albiceleste, Lionel ...

Argentina - torna lo spettro del default : A poco sono servite le mosse di politica monetaria della Banca Centrale, che è arrivata ad alzare i tassi sino al 60%, livello più alto al mondo. Il presidente Mauricio Macri sta tentando di non far ...

Dazi e Argentina frenano le Borse. Lo spread torna sopra quota 290 : Il presidente Trump ha riaperto il fronte con la Cina e ha minacciato l'uscita degli Usa dal Wto. A Milano sotto osservazione i titoli esposti sull'Argentina. Euro sotto quota 1,17 dollari. Attesa per giudizio di Fitch su Italia...

L'ombra della crisi torna sull'Argentina : Dopo il default del 2001, il crollo dei Tango Bond e gli anni del protezionismo di Cristina Kirchner, L'ombra dalla crisi torna a stagliarsi sull'Argentina. Non basta il tentativo di rassicurare i mercati operato dal presidente Macri, che aveva annunciato l'anticipo del maxi-prestito da 50 miliardi da parte del Fondo Monetario Internazionale per sostenere il programma di austerity del governo: ieri il Peso argentino ha perso comunque l'8,15% del ...

Belen e Cecilia - ansia in casa Rodriguez : Jeremias deve ritornare in Argentina? : MILANO ? Sembrano arrivare nuovi problemi per la famiglia di Rodriguez. Qualche tempo fa infatti Cecilia, sorellina minore della bella Belen ed ex gieffina vip, è stata convocata in...