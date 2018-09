Argentina | si dimette il presidente della Banca centrale Paese paralizzato dagli

ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 settembre 2018) A poco più di tre mesi dall’inizio dell’incarico Luis Caputo,, ha dato le dimissioni. Ufficialmente lascia per “motivi personali”, ma i media argentini insinuano che dietro l’abbandono ci sia un braccio di ferro con il ministro delle finanze Nicolás Dujovne finito a favore di quest’ultimo. A sostituire Caputo sarà l’economista Guido Sandleris, fino a ieri sottosegretario per la Politica economica del ministero delle Finanze. La notiziarinuncia all’incarico arriva in una giornata di forti tensioni a causa dello sciopero generale indetto dai sindacati contro le politiche di austerità del governo guidato dalMauricio Macri: il, tutti i trasporti pubblici sono fermi e il traffico aereo è interrotto. Lo scorso giugno il, alle prese con il crollo del peso e una ...