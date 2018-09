Arabia Saudita | inmprenditori e politici dall' ambasciatore per la festa nazionale

Arabia Saudita-Emirati : Pil combinato supera i mille miliardi di dollari : ... mentre i due paesi proseguono nella loro strategia di rafforzamento delle relazioni bilaterali in vari settori, dall'economia alla sicurezza. È quanto emerge da un'analisi pubblicata dal quotidiano ...

Iran - attentato a parata militare/ Il video dell’attacco : 29 morti - furia Teheran contro Usa e Arabia Saudita : Iran, morti e feriti in un attacco Isis alla parata militare. Ultime notizie, diverse vittime anche fra i civili: un commando armato avrebbe sparato durante la sfilata di Ahvaz(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 11:32:00 GMT)

Arabia Saudita - errori clamorosi in campo : i 30 secondi peggiori di sempre? VIDEO : Non sappiamo con certezza se quelli che stiamo per raccontarvi sono i 30 secondi peggiori mai visti su un campo dal calcio, ma certamente quanto accaduto durante un match di Saudi Professional League "...

Iran - attacco alla parata militare/ Ultime notizie - Arabia Saudita sponsor della strage? : Iran, morti e feriti in un attacco Isis alla parata militare. Ultime notizie, diverse vittime anche fra i civili: un commando armato avrebbe sparato durante la sfilata di Ahvaz(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 19:07:00 GMT)

Arabia Saudita-Pakistan : premier Khan in visita nel regno per trovare sostegno a crisi finanziaria : Ex star del criket, Khan ha iniziato l'incarico di primo ministro lo scorso 18 agosto, mentre il paese sta affrontando varie sfide tra cui un'economia in crisi, una crescita dell'estremismo islamico, ...

Arabia Saudita - Picchi risponde a Trenta : “Export di armi è legale - se cancellato perderemo soldi e posti di lavoro” : “Il processo autorizzativo italiano per l’export di materiali di difesa con l’Arabia Saudita è rigoroso e coinvolge pienamente il ministero della Difesa. Se cambia l’indirizzo politico, il governo sia consapevole di ogni conseguenza negativa occupazionale e commerciale“. Tradotto: la vendita di armi all’Arabia Saudita avviene nel pieno rispetto delle regole e in condivisione con il governo, interrompere gli accordi causerebbe ...

Ferrovie - la metro di Riyadh - Arabia Saudita - sceglie tre eccellenze italo-francesi : Teleborsa, - L' Arabia Saudita sceglie il meglio per la metropolitana di Riyadh selezionando il consorzio FLOW composto da alcune eccellenze italiane nel campo ferroviario, Gruppo FS Italiane e ...

Armi europee all'Arabia Saudita - le politiche del Governo Conte ricalcano quelle del Governo Gentiloni : ... M5S,: "Europa e Italia fingono di non capire che le Armi vendute all'Arabia Saudita vadano a finire nelle mani dei terroristi, e parliamo di uno tra i primi acquirenti al mondo nonché primo ...

Ansaldo STS festeggia in Borsa maxi contratto in Arabia Saudita : TeleBorsa, - Scambi al rialzo a Piazza Affari per il titolo Ansaldo, che balza dello 0,32%. Il mercato premia la società attiva nelle infrastrutture ferroviarie che ha annunciato prima dell'avvio ...

WWE Crown Jewel – Il grande wrestling torna in Arabia Saudita : istituita la prima Coppa del Mondo! [GALLERY] : Venerdì 2 novembre il wrestling WWE torna in Arabia Saudita: confermato il match fra Roman Reigns, Brock Lesna e Braun Strowman, ci sarà la Coppa del Mondo L’Autorità Generale per lo Sport dell’Arabia Saudita, in partnership con la WWE, presenta Crown Jewel, il grande show che si terrà presso il King Fahd International Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita, venerdì 2 novembre. L’evento ospiterà il Triple Threat Match per lo Universal ...

FS Italiane - contratto da 1 miliardo di dollari in Arabia saudita : "Questo progetto è un' eccellente opportunità per esportare nel mondo in coerenza con il nuovo piano industriale il know-how ferroviario italiano e servire i cittadini di Riad con servizi di ...

Trenta : “Ministero Esteri valuti rispetto della legge su armi italiane ad Arabia Saudita”. Export 2017 da 10 miliardi : E’ ora di fare chiarezza sulle bombe italiane usate dall’Arabia Saudita per bombardare lo Yemen. Quella che il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, affida alla bacheca del suo profilo Facebook è una promessa e, allo stesso tempo, un appello. Un appello al suo collega di governo, il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, che, spiega Trenta, è competente per il monitoraggio sulla produzione e il trasferimento di armi che ...