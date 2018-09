: #Migranti: Parigi insiste, 'no' allo sbarco dei migranti dell'#Aquarius a Marsiglia - TgLa7 : #Migranti: Parigi insiste, 'no' allo sbarco dei migranti dell'#Aquarius a Marsiglia - Corriere : Parigi frena sullo sbarco della Aquarius a Marsiglia: «Soluzione europea» - Frankf1842 : RT @TgLa7: #Migranti: Parigi insiste, 'no' allo sbarco dei migranti dell'#Aquarius a Marsiglia -

"La situazione legale dell'2 è questa: è una nave senza bandiera europea e ha operato in un'area di ricerca e salvataggio libica", perciò "non impegna la responsabilità europea. Nessuno Stato membro si è fatto avanti". Così la portavoce della Commissione Ue Bertaud a chi le chiedeva se l'Europa abbia un ruolo nella vicenda. "Lapuò chiedere di sbarcare in Stati Ue e questi possono autorizzarlo": la Commissione non è stata contattata dané da altri.La ministra francese Loiseau aveva detto: spero soluzione Ue(Di martedì 25 settembre 2018)