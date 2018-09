Aquarius | no dalla Francia | per ora non apriamo Marsiglia

Migranti - dopo Malta e Italia la nave Aquarius respinta anche dalla Spagna : “Non siamo il porto più vicino” : dopo aver incassato il no allo sbarco da Malta e Italia , alla nave Aquarius , al momento bloccata nel mar Mediterraneo in attesa dell'autorizzazione allo sbarco in un porto sicuro, è arrivata l'offerta da parte del porto della città di Barcellona, offerta che però stata immediatamente bloccata dal governo di Madrid perché "non sarebbe il porto sicuro più vicino"Continua a leggere

Nessuno Stato europeo vuole i 141 migranti soccorsi dalla Aquarius : Da venerdì la nave Aquarius ospita a bordo 141 migranti salvati in mare, ma non ha ancora il via libera per entrare in porto, né dall'Italia né da altri stati europei. E le ONG Sos Mediterranée e Medici Senza Frontiere denunciano: "Le persone salvate a bordo hanno dichiarato ai nostri team di aver incrociato cinque diverse navi che non hanno offerto loro alcuna assistenza".Continua a leggere