Aquarius | la Francia dice no e l' UE si tira fuori E adesso?

Caso Aquarius - Conte : 'Macron parla per la Francia non per l'Ue' : "Se Macron - a quanto mi riferite - dice che l'Italia ha una crisi politica in atto con l'Ue, io rispondo che lui rappresenta la Francia , l'Europa è composta da 27 Paesi. Se parla per la Francia va ...

Aquarius - trovata la soluzione : i 58 profughi in Francia ed in altri tre Paesi UE : Dopo alcuni giorni di scontri sul caso della nave Aquarius della Ong Sos Méditerranée, il Portogallo ha annunciato che un'intesa è stata trovata. I 58 migranti della nave umanitaria saranno accolti rispettivamente da Francia, Spagna, Portogallo e Germania: l'iniziativa è stata assunta su impulso francese anche se Parigi aveva inizialmente declinato la richiesta di accoglienza nel porto di Marsiglia. Ed è arrivata inoltre la notizia che i ...

Aquarius 2 - accordo tra Francia - Spagna - Portogallo e Germania per accogliere i 58. Macron : “Crisi Italia-Ue sui migranti” : Il Portogallo accoglierà 10 migranti a bordo dell’Aquarius 2. È Lisbona, stando ai media francese, ad annunciare un accordo con la Francia e la Spagna per l’accoglienza delle persone a bordo della nave. Malta invece recupererà i migranti ma non parteciperà alla ripartizione. La decisione è stata presa assieme a Parigi e Madrid. Un accordo, spiega il ministero dell’Interno di Lisbona, “è stata presa in modo solidale e concertato con ...

Migranti : Portogallo - Spagna e Francia si accordano sull'Aquarius 2 : Ogni tanto una buona notizia in tema di Migranti, che sembrano essere diventati una patata bollente da rimpallare da uno Stato all’altro. Con buona pace delle vere vittime che, sempre più spesso, sono costrette a restare bloccati su una “bagnarola del mare” nella speranza che, prima o poi, un porto li accolga. Oggi il Portogallo ha annunciato [VIDEO] di aver raggiunto un soddisfacente accordo con la Francia e con la Spagna per quanto riguarda ...

La Francia chiude alla Aquarius. Ma non era Macron a dire che era “vomitevole” farlo? : La Francia chiude alla Aquarius. Ma non era “vomitevole” farlo? Quando a giugno il governo italiano chiuse alla Aquarius Parigi e Macron attaccarono: “Dall’Italia cinismo e irresponsabilità”. E ora che lo fanno loro? E se non c’erano già dubbi sull’accoglienza a parole di Parigi, adesso sul caso Aquarius, la nave della Ong Sos Mediterranee, diventa tutto ancora più palese. E ridicolo. “Ribadiamo ...

Aquarius - la Meloni smaschera la Francia : "Parigi saccheggia l'Africa" : Giorgia Meloni mette la Francia nel mirino. Non si fermano le polemiche tra il Paese d"Oltralpe e la leader di Fratelli d"Italia, che stavolta se la prende con il ministro francese Nathalie Loiseau.Andiamo con ordine. Oggi la responsabile degli Affari europei è stata intervistata da 'Grand Matin' su Sud Radio e i conduttori le hanno posto alcune domande in merito alla questione della Aquarius, la nave umanitaria con 58 migranti a bordo e che, ...

La nave Aquarius sbarca a Malta : i migranti saranno ospitati in Spagna - Portogallo e Francia : ...Sos Mediterranée e Msf hanno denunciato che l'Autorità marittima di Panama ha revocato l'iscrizione dell'Aquarius dal proprio registro navale 'sotto l'evidente pressione economica e politica delle ...