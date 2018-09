Aquarius | intesa Parigi-Madrid-Lisbona per spartirsi i migranti | La Francia nega lo

Il Portogallo "salva" la Aquarius : "Intesa con Spagna e Francia" : Svolta sul caso Aquarius. Dopo il braccio di ferro tra l'equipaggio della nave e il governo francese che ha detto "no" allo sbarco, adesso i migranti a bordo dell'imbarcazione sbarcheranno in parte in Portogallo. Lisbona ha infatti annunciato di aver trovato un accordo con Parigi e Madrid per accogliere 10 dei 58 migranti che si trovano a bordo. Sono state ore complicate per la Aquarius che si è trovata senza bandiera dopo l'iter avviato da ...