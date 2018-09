Anche agli stranieri 780 euro al mese con il reddito di cittadinanza | per Di Maio

Macron : taglio tasse e deficit al 2 - 8%. Di Maio : facciamolo Anche noi - : Il vicepremier indica il modello Macron, che ha appena varato un maxi-taglio delle imposte, alzando il deficit, e dice: "Possiamo fare meglio di lui. Siamo, come loro, uno Stato sovrano". Nuovo ...

VODAFONE - offerta da 7 euro che fa tremare Iliad : sfida Anche a TIM e Wind Costi e dettagli promozione : VODAFONE, offerta da 7 euro che fa tremare Iliad - sfida lanciata anche a TIM e Wind Costi e dettagli promozione. Fonte foto: tecnoandroid.it VODAFONE, offerta da 7 euro che fa tremare Iliad: sfida ...

Governo : Cascella - ambiguità in ruolo Casalino - sbaglia Anche stampa : Il premier, rimarca Cascella all'Adnkronos, 'ha un preciso ruolo stabilito dalla Costituzione, è, tra le altre cose, anche responsabile del ministero dell'Economia, quindi il suo portavoce deve ...

Manovra - Salvini : sia espansiva Anche tagliando sprechi nella Sanità : Serve una Manovra coraggiosa, con un bilancio espansivo, perché se il Paese non cresce, il debito aumenta. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini, aggiungendo: "Se la legge di bilancio sarà tale, e lo ...

Salvini a Tria : «Il deficit non è problema - serve coraggio. Tagli Anche nella sanità» : Per il vicepremier e ministro dell’interno la legge di bilancio dovrà essere «coraggiosa: se lo sarà, e lo sarà, gli zero virgola di deficit in più non conteranno niente»

Salvini : «Il deficit non è un problema Sprechi - tagli Anche nella sanità» : Il ministro all'Economia Giovanni Tria deve continuare a preoccuparsi? «Guardi che a me piacerebbe essere il ministro all'Economia che cambia il passo. Essere il primo, dopo anni di manovre ...

MAnchester City - Guardiola : “in Champions se sbagli vieni punito” : “L’ho detto sempre, la Champions e’ una competizione completamente diversa”. Il Manchester City è pronto a rituffarsi nella Premier ma a tenere banco è ancora la sconfitta interna col Lione di mercoledì. “I giocatori non devono scusarsi, hanno lottato e hanno cercato di rimontare. Ma abbiamo commesso molti errori e quando questo succede, vieni punito. Non abbiamo giocato malissimo anche se non e’ stata ...