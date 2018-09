Anche a Brindisi la terapia per l' atrofia muscolare spinale - Senza Colonne News

BRINDISI Dipietrangelo - Leftbrindisi - : A Brindisi c'è Anche l'agricoltura : Sarebbe già un ottimo segnale per la città e per l'agricoltura Brindisina se l'amministrazione comunale , per anni disinteressata a questa parte importante della sua economia, riuscisse a imporre l'...

Al via la sperimentazione del Taser in 11 città - Anche Brindisi nell'elenco : Brindisi - Da mercoledì 5 settembre in 11 città italiane, tra cui Brindisi, avrà inizio, da quanto annuncia il ministro dell'Interno Matteo Salvini, su Facebook, la sperimentazione del Taser, l'arma ...

Terremoto oggi in Grecia : scossa M 5.2 sentita in Puglia/ Ultime notizie INGV - tremano Anche Lecce e Brindisi : Terremoto in Grecia, scossa M 5.2 sentita anche in Puglia e in ALbania: Ultime notizie e dati INGV in tempo reale. Trema il Salento, segnalazioni da Lecce a Brindisi(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 11:15:00 GMT)

Veliero carico di migranti verso il porto di Brindisi : a bordo Anche bambini : Brindisi - Un Veliero carico di migranti è stato intercettato al largo della costa di Brindisi da un mezzo navale della Guardia di Finanza: a bordo ci sarebbero anche bambini. Almeno 50 persone, ...

'La Lega blocca i fondi per le periferie'. Anche quelli di Brindisi : 'Con un emendamento della Lega introdotto nel 'Milleproroghe' al Senato sono stati bloccati circa 3,8 miliardi di euro attivati dal Piano periferie mettendo a serio rischio impegni gia' sottoscritti ...

Serie A 2018-2019 : Milano apre con Brindisi - si gioca Anche a Natale. Date e calendario : Ripartirà con una sfida casalinga contro l' Happy Casa Brindisi il cammino dei campioni d'Italia dell' Olimpia Milano , da quest'anno targata AX Armani Exchange, nel campionato di Serie A 2018-19 . ...