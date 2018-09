American Crew | per i 25 anni si regala una nuova linea di prodotti

gqitalia

(Di martedì 25 settembre 2018) Il brand leader nel grooming maschile professionale,, sta per spegnere 25 candeline. In tutti questil’expertise del suo fondatore, David Raccuglia, ha ispirato gli uomini a essere più sicuri nella grooming routine. 15 idi hair e body care, rasatura e styling a base dell’innovativo Acumen, un potente complesso di vitamine, antiossidanti e agenti idratanti che offrono alla pelle dell’uomo prestazioni superiori e risultati visibili. Abbiamo incontrato il fondatore e abbiamo scambiato quattro chiacchiere insieme a lui. Cosa l’ha spinta a creare? «Mi sono ispirato ai rituali groomingQuaranta e Cinquanta, quando i barbershop erano tappa fondamentale nella vita degli uomini. Così ho voluto pensare a un protocollo di toelettatura molto semplice ma completo per gli uomini. Dopo 3 decenni di anti-grooming ho creato ...