Altro che casting e talent scout | le future modelle si scovano su Instagram

Inter - Altro che Icardi : è Skriniar il top player della rosa - urge il rinnovo : Nell'Inter di Luciano Spalletti che ha cambiato diversi uomini rispetto all'ultima stagione, c'è un giocatore che, invece, è praticamente sempre stato in campo. Si tratta del centrale slovacco, Milan Skriniar, che lo scorso anno ha giocato tutte e trentotto le partite di campionato. In questa stagione, invece, il giocatore è stato tenuto a riposo solo all'esordio contro il Sassuolo, nel match perso al Mapei Stadium per 1-0, a causa di un ...

Di Maio parole di fuoco contro Renzi : “Assassino politico - Altro che statista” : Un Di Maio di fuoco contro il Jobs Act e chi lo ha fatto; Matteo Renzi “Sia dannato il giorno in cui venne fatto il jobs act. Chi lo ha fatto non deve essere chiamato statista ma assassino politico”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, al termine dell’incontro all’Ilva di Genova Cornigliano per la verifica e l’aggiornamento dell’Accordo di programma. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico si riferisce alla riforma degli ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone - pace fatta? / Altro che Fabrizio Corona : la showgirl pensa ancora al pilota : Belen Rodriguez e Andrea Iannone stanno ancora insieme? Altro che ritorno di fiamma con Fabrizio Corona: la showgirl pensa ancora al pilota, ecco perché(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 17:12:00 GMT)

“Ero marxista - poi ho capito che è un Altro il migliore dei mondi possibili” : [Per gentile concessione di Luiss Open pubblichiamo, di seguito, l'articolo di Maxime Sbaihi apparso sul quotidiano francese L’Opinion] Si può diventare liberali dopo essere stati marxisti? Mario Vargas Llosa ha le sue idee in proposito. Dall’alto dei suoi 82 anni, il premio Nobel per la Lettera

Salvini contro il Pd : "Sta scomparendo perché vive su un Altro pianeta" : Matteo Salvini sul palco di Atreju 2018, la kermesse di Fratelli d'Italia, attacca il Pd: "Il Partito Democratico sta scomparendo perché vive su altro pianeta. Ha fatto una campagna surreale con marce ...

De Luca - un Altro schiaffo ai dem : nel Pd qualche imbecille fa ammuina : 'Il secondo mandato viene dopo, non vi date preoccupazioni. Non fate come qualche imbecille del Pd che per fare un po' di ammuina interna fa perdere solo tempo. Chi è? Ve lo dico a casa riservatamente'...

PIERO CHIAMBRETTI/ "Il mio Festival di Sanremo? Pensavo più che Altro alla violinista..." (La mia passione) : PIERO CHIAMBRETTI a La mia passione: il simpatico conduttore racconta la sua vita e ripercorre la sua carriera tra aneddoti, ricordi e curiosità. (La mia passione, Rai 3)(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 19:28:00 GMT)

De Luca - un Altro schiaffo al Pd : «Imbecilli che perdono tempo» : «Il secondo mandato viene dopo, non vi date preoccupazioni. Non fate come qualche imbecille del Pd che per fare un po' di ammuina interna fa perdere solo tempo. Chi è? Ve lo dico a...

Germania - Altro che emarginati : è la classe media a votare ultradestra : C'era un tempo in cui l'elettore di destra radicale era definito come un "perdente della globalizzazione". Operai, disoccupati, cittadini delle periferie più degradate. Ma questi stereotipi, in Germania, sono destinati a essere superati da un'altra realtà. L'ascesa dell'Alternative fur Deutschland (AfD) come secondo partito tedesco, almeno in base agli ultimi sondaggi, conferma che ci troviamo di fronte a una visione diversa. Non soltanto gli ...

Messico : ucciso un Altro giornalista che indagava sulla corruzione : È il nono reporter ad essere assassinato dall'inizio dell'anno in Messico, secondo Paese al mondo tra i più pericolosi per gli operatori dell'informazione. Il 35enne Mario Gomez lavorava per l'El ...

Uruguay - Altro che addio di Tabarez : contratto per altri 4 anni con la Nazionale : Oscar Washington Tabarez non intende fermarsi, il tecnico ha prolungato il proprio accordo con la Nazionale Uruguayana L’Uruguay ha deciso di legare il proprio futuro a quello del Maestro Oscar Washington Tabarez. Nonostante l’età che avanza, il tecnico ha voluto proseguire nel suo percorso con la Nazionale sudamericana, firmando un contratto per altre 4 stagioni. La sindrome di Guillain-Barrè che lo limita nei movimenti, non ...

LeBron dopo Jordan in Space Jam : Altro che 'Goal' - con Beckham e Munez : 'Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . ...

Altro che modelle o influencer. Su Instagram Gucci racconta la bellezza attraverso la storia dell’arte : Gucci ha lanciato su Instagram un nuovo profilo per raccontare la bellezza e l’arte. Niente modelle, selfie, sguardi, nudità o pose. Secondo il direttore creativo, Alessandro Michele, all’interno della storia dell’arte c’è tutta la bellezza di cui abbiamo bisogno per conoscere il mondo e l’uomo. Una scelta che è stata molto apprezzata visto che, in appena 24 ore, sono già 15 mila i ...

Chef Rubio vs Matteo Salvini/ "Parlerei d'Altro volentieri ma c'è bisogno di dare voce a chi la pensa come me" : Chef Rubio è finito nel degli haters per le sue posizioni contro Matteo Salvini: "Bisogna smettere di parlarne perché se non si parla del problema alla fine quello non esiste"(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 17:40:00 GMT)