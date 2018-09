Alto Adige limita seconde case

Meteo Trentino Alto Adige : forti raffiche di vento e temperature in calo : La tempesta che ha colpito vaste aree dell’Europa ha determinato nella notte un abbassamento delle temperature anche in Trentino Alto Adige: registrate a valle raffiche di vento fino a 70 km/h (68 km/h a Vipiteno e 62 km/h a Salorno) mentre in montagna si registrano anche a 110 km/h. Nel corso della giornata – spiega il Meteorologo provinciale Dieter Peterlin – le temperature saliranno, ma di poco: il fresco permarrà anche ...

Vitalizi - i pm : “In Trentino Alto Adige danno per dieci miloni”. Ma Regione e province non si costituiscono parte civile : BOLZANO – Il danno causato alle casse pubbliche dai Vitalizi gonfiati di cui hanno beneficiato una novantina di consiglieri regionali è stato quantificato in oltre dieci milioni di euro. Ma né la Regione Trentino-Alto Adige, né il consiglio regionale, e neppure le due province autonome di Bolzano e Trento si sono costituite parte civile nella prima udienza del processo per abuso d’ufficio e truffa aggravata che si è aperto in Tribunale. ...

Austria - doppio passaporto cittadini Alto Adige : Moavero non va a Vienna/ Tensione Farnesina - Conte vede Kurz : Enzo Moavero Milanesi cancella vertice in Austria: il caso del doppio passaporto in Alto Adige e la dura replica della Farnesina. Strappo con Kurz?.

MOAVERO CANCELLA VERTICE IN AUSTRIA SU DOPPIO PASSAPORTO Alto ADIGE/ Kurz : "Tensione tra i paesi UE" : Enzo MOAVERO Milanesi CANCELLA VERTICE in AUSTRIA: il caso del DOPPIO PASSAPORTO in ALTO ADIGE e la dura replica della Farnesina. Strappo con Kurz? "Fiducia incrinata con Vienna"(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 22:49:00 GMT)

Moavero cancella vertice in Austria su doppio passaporto Alto Adige/ Strappo con Kurz : "fiducia incrinata" : Enzo Moavero Milanesi cancella vertice in Austria: il caso del doppio passaporto in Alto Adige e la dura replica della Farnesina. Strappo con Kurz?.

Le tensioni tra Italia e Austria per il doppio passaporto in Alto Adige : DALL'Italia “Sala sulle Olimpiadi non è in linea con Palazzo Chigi”, ha detto il responsabile dello sport del M5s Simone Valente. Il sindaco aveva chiesto che Milano fosse la città capofila candidata alle Olimpiadi invernali del 2026. Valente ha aggiunto che “non è possibile andare avanti se le

Doppio passaporto per l’Alto Adige - il ministro Moavero Milanesi per protesta cancella il viaggio in Austria : Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi non andrà al vertice bilaterale con l'omologa Austriaca per protesta contro "le ricorrenti affermazioni circa lo studio di un disegno di legge ad hoc del governo Austriaco per conferire la cittadinanza dell'Austria e il relativo passaporto ai cittadini italiani dell'Alto Adige di lingua tedesca e ladina".Continua a leggere

Moavero cancella vertice in Austria su doppio passaporto Alto Adige/ Strappo con Kurz : “fiducia incrinata” : Enzo Moavero Milanesi cancella vertice in Austria: il caso del doppio passaporto in Alto Adige e la dura replica della Farnesina. Strappo con Kurz? "Fiducia incrinata con Vienna"(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 20:59:00 GMT)

Elicottero precipita in Alto Adige : due feriti lievi : Un Elicottero civile è precipitato questo pomeriggio nella zona di Verano, in Alto Adige. I due occupanti sono rimasti feriti in modo lieve. L’Incidente si è verificato verso le ore 16.45 durante un volo di ispezione delle linee di media e alta tensione. Sono ancora da chiarire le dinamiche dell’Incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, la Croce Bianca e l’elisoccorso Pelikan 1. I feriti sono ...

Alto Adige : 20 anni competenza su strade : ANSA, - BOLZANO, 5 SET - Venti anni fa la competenza per le strade statali dell'Alto Adige è passata dallo Stato alla Provincia proprio in occasione della ricorrenza della Giornata dell'Autonomia dell'...

Primo giorno di scuola in Alto Adige : inaugurano l’apertura gli studenti della provincia di Bolzano : Primo giorno di scuola in Trentino Alto Adige per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, che tornano sui banchi a partire da mercoledì 5 settembre. Seguiranno, la settimana successiva, quelli della provincia di Trento: date di inizio e di fine, giorni di lezione, festività e ponti.Continua a leggere

Scuola - prima campanella in Alto Adige : ma in cambio i ragazzi avranno vacanze da record : Sono stati i 92mila studenti della Provincia di Bolzano i primi a tornare in classe, da stamattina. Ecco il calendario regione per regione. Le incognite di quest'anno scolastico dalle supplenze ai tanti istituti senza preside

Lupi - Firenze e il patto nel rifugio delle Dolomiti con il Trentino-Alto Adige : “Sì ad abbattimenti per difendere agricoltura” : Il patto del lupo. Lo definiscono così a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della giunta regionale della Toscana: l’assessore all’Agricoltura Marco Remaschi è andato in spedizione fino in Trentino-Alto Adige, nelle scorse settimane, per incontrare i colleghi delle Province autonome di Trento e Bolzano, Michele Dalla Piccola e Arnold Schuler, e trovare un accordo sulla gestione dei Lupi, che da tempo sono tornati ad abitare anche la Toscana provocando ...

Si sciolgono i ghiacciai in Alto Adige : riemergono baracche - oggetti e documenti conservati per un secolo : In Alto Adige i ghiacciai si stanno sciogliendo e tornano alla luce reperti risalenti alla Grande Guerra: quelli che un decennio fa erano considerati “ghiacciai perenni“, sono arretrati ormai, secondo gli esperti, di circa 2 metri. Sul ghiacciaio dell’Ortles (3.905 metri, la montagna più alta dell’Alto Adige), tra neve e roccia sono state trovate alcune baracche semidistrutte con all’interno oggetti e documenti ...