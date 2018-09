Alla Scala | dopo 36 anni torna Ernani e va in ' pensione' la Bohème di Zeffirelli

Inter - Spalletti 'Facciamo il massimo - ma Alla Scala del calcio a volte si inciampa' : MILANO - 'Non abbiamo ancora fatto il massimo, dobbiamo giocare le prossime due gare per mettere a posto la classifica. Dobbiamo essere costanti, molti giocatori non sono ancora in condizione. La ...

Svizzera - via libera Alla legge anti-burqa in due cantoni. Quesito su scala nazionale nel 2019 : Dopo il Canton Ticino, anche il San Gallo ha introdotto in Svizzera – paese in Europa con il più alto numero di stranieri – il divieto di dissimulare il volto nei luoghi pubblici. La partecipazione al voto è stata del 35,8%. La proposta è stata accolta in tutti i comuni, con percentuali spesso superiori al 70% (83.830 voti contro 36.948) e la decisione apre la strada a quello che, probabilmente, sarà l’esito del Quesito quando ...

Cade dAlla Scala mobile della metropolitana : morto ragazzo di 29 anni : «Ho visto Alvaro riverso sul pavimento della stazione. Era immobile, in mezzo a tanto sangue. L’ho subito riconosciuto. Accanto al suo corpo c’erano due amici con l’aria sconvolta. Mi sono avvicinata alla polizia dicendo di conoscere la madre e se potevo essere di aiuto. Così l’ho chiamata. Ma quando lei è arrivata nessuno aveva il coraggio di spie...

Torino - cade dAlla Scala mobile in metro. Morto un 29enne studente di ingegneria : Un ragazzo di 29 anni, Alvaro Gosswieler, ha perso la vita nella serata di sabato 22 settembre cadendo dal corrimano di una scala mobile a Torino, alla stazione Dante della metropolitana. A quanto si apprende, il giovane, di origine boliviana e studente di ingegneria civile al Politecnico, stava andando a una festa in zona Lingotto insieme a degli amici. Scendendo la scala mobile per prendere la metro si è seduto sul sottile corrimano, perdendo ...

Cade dAlla Scala mobile della metropolitana e muore : Un ragazzo di 29 anni, di origini boliviane, studente del politecnico, residente con la famiglia a Torino, è morto nella serata del 23 settembre, Cadendo dalla scala mobile della fermata Dante della ...

Bonisoli : giovani Alla Scala con 2 euro : 19.24 Dalla prossima stagione i giovani dai 18 ai 25 anni potranno entrare alla Scala pagando il biglietto 2 euro. Lo annuncia il ministro della Cultura Bonisoli. "L'iniziativa è rivolta alle nuove generazioni, che spesso considerano la cultura con scetticismo o perchè vivono un disagio. La cultura non è una soluzione, ma può aiutare", dice Bonisoli. Hanno aderito anche le altre 14 Fondazioni Liriche.

Alla Scala di Milano biglietti a 2 euro per i giovani dai 18 ai 25 anni : DAlla prossima stagione i giovani dai 18 ai 25 anni potranno entrare Alla Scala con biglietti a 2 euro. Lo annuncia il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli che oggi ha incontrato il sovrintendente Alexander Pereira. "È un'iniziativa rivolta alle nuove generazioni che spesso considerano la cultura con scetticismo o perché vivono un disagio, la cultura non è una soluzione ma può aiutare". Il progetto, aggiunge, ...

DAlla Baggina a un palco della Scala : «Mese per mese ci mandano l'elenco degli spettacoli, noi ne scegliamo uno o due, perché solo una decina dei nostri ospiti è nelle condizioni di andare, ovviamente con gli accompagnatori " spiega il ...

C'è il Bolshoj Alla Scala - ecco "La bisbetica domata" : Ultime due occasioni, stasera e domani, per applaudire il corpo di ballo del Bolshoj in tournée alla Scala. Va in scena 'La bisbetica domata', dalla commedia di Shakespeare, nella trasposizione curata ...

Il balletto del Bolshoi Alla Scala di Milano dal 7 al 13 settembre : Milano, 4 set., askanews, - Il Teatro alla Scala ospita il Bolshoi: dal 7 al 13 settembre la compagnia di Mosca, che mancava da Milano da 11 anni, va in scena con 'La Bayadère' di Minkus/Grigorovich e ...

Liliana Cavani Alla Scala con i 'Quaranta ladroni' di Cherubini : sul podio Carignani : Il Teatro alla Scala riapre il primo settembre con ' Alì Babà ' di Luigi Cherubini con la direzione di Paolo Carignani, la regia di Liliana Cavani, le scene di Leila Fteita, i costumi di Irene Monti e ...

Dalla Russia in punta di piedi : Alla Scala il ritorno del corpo di Ballo del Bol’šoj : Il corpo di Ballo del Teatro Bol’šoj torna alla Scala dal 7 al 13 settembre con La Bayadère di Minkus/Grigorovich e La bisbetica domata di Maillot sulle musiche scritte da Šostakovic per il cinema. La tournée prosegue un rapporto di collaborazione e scambi culturali che dal 1964 ha già prodotto quattro grandi progetti di scambio per un totale di 9 tournée della Scala a Mosca e 7 del Bol’šoj a Milano.Continua a leggere

Danza : le stelle del Bolshoi tornano Alla Scala - dal 7 al 13 settembre : Milano, 31 ago. (AdnKronos) - Il corpo di ballo del Teatro Bolshoi torna alla Scala dal 7 al 13 settembre con 'La Bayadère' di Minkus/Grigorovich e' La bisbetica domata' di Maillot sulle musiche scritte da Šostakovic per il cinema. La tournée prosegue un rapporto di collaborazione e scambi culturali

Danza : le stelle del Bolshoi tornano Alla Scala - dal 7 al 13 settembre (2) : (AdnKronos) - 'La Bayadère', uno dei balletti cardine del repertorio classico che vide la sua prima assoluta a San Pietroburgo nel 1877, vede protagoniste le coppie formate da Svetlana Zakharova, prima ballerina a Mosca, ma anche etoile del corpo di ballo del Teatro alla Scala e Denis Rodkin (7 sett