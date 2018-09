Alessandro Calabrese | “Ho sentito Giulia De Lellis | le ho fatto capire delle cose e mi ha

Alessandro Calabrese : “Ho sentito Giulia De Lellis - mi ha ringraziato mille volte” : Giulia De Lellis e Alessandro Calabrese si sono sentiti al telefono Alessandro Calabrese, ex concorrente del Grande Fratello, è tornato a parlare di Giulia De Lellis. Dopo aver sussurrato su Instagram un presunto tradimento ai danni della ragazza, l’ex gieffino ha ammesso di aver sentito telefonicamente la 22enne. “Ci siamo sentiti al telefono e Giulia […] L'articolo Alessandro Calabrese: “Ho sentito Giulia De Lellis, mi ...

Alessandro Calabrese su Lidia Vella : "Rimarrò sempre innamorato di lei". La risposta dell'ex : Nel 2015 furono protagonisti di una tormentata storia d'amore iniziata fra le mura della casa del Grande Fratello. Oggi Lidia Vella e Alessandro Calabrese tornano a far parlare di sé. Il motivo è presto spiegato: il giovane ragazzo ha rivelato sui social di non essersi mai dimenticato della sua ex fiamma, lasciando intendere di provare ancora qualcosa per lei: L’amore non finisce cosi, rimarrò sempre innamorato di Lidia. Mi ha rubato il ...

Grande Fratello - Lidia Vella : “Alessandro Calabrese mi cerca ancora - ma io…” : Grande Fratello: le ultime news su Lidia Vella e Alessandro Calabrese Lidia Vella del Grande Fratello 14 è tornata a parlare dell’ex fidanzato Alessandro Calabrese. Quest’ultimo ha di recente fatto sapere di non aver ancora dimenticato la giovane siciliana, con la quale ha vissuto un rapporto tormentato per diversi anni. Il ristoratore romano ha definito […] L'articolo Grande Fratello, Lidia Vella: “Alessandro Calabrese ...

Uomini e Donne - Alessandro Calabrese contro Andrea Damante : "Giulia De Lellis è una persona fantastica" : Polemica riaperta su Andrea Damante e tradimenti sospetti denunciati qualche giorno fa da Alessandro Calabrese. L'ex concorrente del Grande Fratello ha iniziato a rispondere alle domande dei suoi followers parlando, in particolar modo, della sua amicizia con Giulia De Lellis: "È una persona fantastica e lo dico perché lo so senza social, ma di vita reale". Ma ci sono dichiarazioni contro il suo storico ex: "Io non ho fatto nessun nome, ...

Alessandro Calabrese contro Andrea Damante / "Giulia De Lellis? Dopo quello che è successo si è salvata!" : Alessandro Calabrese torna a parlare della rottura tra Andrea Damante e Giulia. "La De Lellis? Dopo quello che è successo si è salvata!" E su Lidia Vella confessa...(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 16:00:00 GMT)

Uomini e Donne - Alessandro Calabrese : “Giulia De Lellis? Si è salvata!” : Alessandro Calabrese: l’augurio per Giulia De Lellis dopo Uomini e Donne Il 2018 ha visto una delle coppie più amate di Uomini e Donne dirsi addio per sempre. Ovviamente stiamo parlando di quella formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis. Poco dopo la rottura, il mondo del web ha insinuato che l’ex tronista di Maria De Filippi avesse più volte tradito quella che all’epoca era la sua fidanzata, sopratutto quando lei era ...

Alessandro Calabrese toccante su Lidia. De Lellis? “Si è salvata…” : Alessandro Calabrese torna a parlare del suo amore per Lidia Vella. Giulia De Lellis: ‘Si è salvata…’ Un amore caratterizzato da continui alti e bassi, quello tra i due ex gieffini Alessandro Calabrese e Lidia Vella. Innamorati a tal punto da stare insieme nonostante la notevole differenza di età. Il romano, dopo il breve flirt avuto all’interno […] L'articolo Alessandro Calabrese toccante su Lidia. De Lellis? ...

Alessandro Calabrese contro-replica a Sonia Lorenzini : "Hai la coda di paglia?" : Nuovo capitolo della polemica a distanza tra Alessandro Calabrese e Sonia Lorenzini (sono coinvolti, indirettamente, anche Giulia De Lellis e Andrea Damante, che però, al momento tacciono). Dopo le accuse velate dell'ex gieffino e la risposta dell'ex tronista di Uomini e donne, poche ore fa è giunta la contro-replica di Calabrese, affidata come sempre ai social. In un video il giovane romano non ha precisato se le sue parole fossero o ...

Sonia Lorenzini contro Alessandro Calabrese : "Andrea Damante ha tradito Giulia De Lellis con me? Falso - lo porto in tribunale" : Dopo le accuse, più o meno velate, di Alessandro Calabrese, è arrivata la replica, via social, di Sonia Lorenzini. Come vi abbiamo raccontato, l'ex del Grande Fratello ha raccontato che una tronista "che faceva l’amica di Giulia De Lellis, mentre stava al Grande Fratello Vip andava alle 4 di mattina a casa del fidanzato". Si riferiva a Sonia, che effettivamente ha interrotto i rapporti con la De Lellis?A quanto pare una persona senza fare ...

Uomini e Donne : le forti accuse di Alessandro Calabrese - le repliche di Sonia Lorenzini e Andrea Damante : Il romano tuona sui social: "Una tronista faceva l’amica di Giulia De Lellis e poi quando quest’ultima era al Grande Fratello Vip è andata a letto col fidanzato".

Alessandro Calabrese contro Andrea Damante e Sonia Lorenzini : "Giulia De Lellis tradita mentre era al Gf vip" : È uno sfogo social quello di Alessandro Calabrese che in alcune storie di Instagram attacca duramente Andrea Damante. Per l'ex gieffino e corteggiatore a Uomini e Donne di Sonia Lorenzini, il dj veronese avrebbe tradito l'allora sua fidanzata Giulia De Lellis con un'altra donna. Quella tronista che faceva l’amica di Giulia De Lellis, mentre stava al Grande Fratello Vip andava alle 4 di mattina a casa del fidanzato. Che falsità. Poi il ...

Alessandro Calabrese : 'Ex tronista amica di Giulia De Lellis è andata a letto con Andrea' : Colpo di scena nella love story tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, protagonisti indiscussi delle ultime annate di Uomini e donne. I due si sono definitivamente detti addio ma in queste ore sono venuti fuori dei nuovi clamorosi retroscena sulla loro rottura che avrebbero come protagonista anche un'altra ex tronista del programma di Maria De Filippi. A lanciare la 'bomba mediatica' è stato Alessandro Calabrese, noto al pubblico per la sua ...