Al Teatro Belli di Roma arriva ' Houses | chi ci entra è perduto!' - Romait

HOUSES - chi ci entra è perduto! Al Teatro Belli il nuovo spettacolo della compagnia Tacchi Misti : Gli spettacoli, tutt'oggi in scena e in tournée in Italia, con la regia di Ferdinando Ceriani, presentano lo stesso cast formato da Carla Ferraro, Valentina Martino Ghiglia, Laura Mazzi e Silvia ...

Catania. Notte di Musical con Raimondo Todaro al Teatro Bellini : Dal Musical al classico repertorio sinfonico e corale. È ricca e variegata l’offerta artistica che il Teatro Massimo Bellini di

Il cretto di Burri a Gibellina torna scenografia per il Teatro in ricordo del Terremoto nel 1968 : Sabato 11 agosto, alle ore 19, Il grande cretto di Gibellina di Alberto Burri ritornerà ad essere scenografia di una creazione teatrale per la prima volta dopo il suo completamento in occasione della chiusura delle Orestiadi 2018, con uno spettacolo inedito e itinerante in ricordo del Terremoto del 1968.Continua a leggere

Gibellina - ultimo appuntamento estivo del Teatro del Fuoco in Sicilia : Domenica 5 agosto alle 21.30 lo show 'Future' degli artisti internazionali della XI Edizione del Teatro del Fuoco International Firedancing Festival va in scena al Baglio di Stefano di Gibellina dopo ...

Torna il Teatro in piazza a Perugia : si alza il sipario negli scorci più belli del centro storico - il programma : ... Human Beings Ore 19.00 - Museo della scienza POST, via del Melo, 34 TECH IT EASY - LA TECNOLOGIA CHE DIVERTE Visita guidata alla mostra che propone postazioni interattive per mettere in pratica il ...

Fra l'Amleto e Dario Fo - i "nostri" Sabelli e Di Biase. Riapre il Teatro Verde e presto avrà le telecamere : In tutto sette spettacoli per la stagione estiva 2018 del Teatro Verde che Riapre nonostante tutto , dopo le polemiche per la presunta mancanza di requisiti di sicurezza, in realtà tutta da ...