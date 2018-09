Agrigento | scoperta maxi piantagione a Ribera | in carcere coppia di contadini

calcioweb.eu

(Di martedì 25 settembre 2018) Palermo, 25 set. (AdnKronos) –unadi marijuana nascosta tra gli ulivi e i fichi d’india a, nell’agrigentino, dove i Carabinieri hanno arrestato unadi coniugi di agricoltori. Sequestrata circa una tonnellata di sostanza stupefacente. Grazie anche all’intenso pattugliamento e sorvolo dall’alto, effettuato con un Elicottero dell’Arma, i Carabinieri hanno individuato una strana distesa di alte piante verdi. Ed il sospetto si è subito rivelato fondato. Alle prime luci dell’alba, una trentina di militari dell’Arma della Compagnia di Sciacca (Aggrigento) e della Tenenza di) hanno fatto irruzione in un vasto appezzamento di terreno, in Contrada Scirinda, in un vallone tra rocce e fitta vegetazione, scovando unaserra di marijuana e sorprendendo sul posto un agricoltore del ...